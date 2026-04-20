Estados Unidos dona un millón de dólares a Chile para combatir el crimen organizado

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Santiago de Chile, 20 abr (EFE).- Chile y Estados Unidos firmaron este lunes un acuerdo de seguridad para fortalecer la lucha contra las drogas y el crimen organizado internacional, que incluye el aporte de un millón de dólares por parte de Washington.

«Con este acuerdo, Chile fortalece su inteligencia y coordinación para anticiparse al delito trasnacional. El prestigio de nuestras policías hace posible que esta cooperación sea fructífera», sostuvo la ministra chilena de Seguridad Publica, Trinidad Steinert, en una ceremonia organizada en la sede de la Cancillería chilena, en Santiago.

El acuerdo contempla el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero, mediante la cooperación técnica, la capacitación y el apoyo a la coordinación entre agencias, detalló la ministra.

Además, Estados Unidos aportará un millón de dólares para la compra de equipamiento logístico y tecnológico en las investigaciones que llevan adelante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto al Ministerio Público chileno, así como para nuevas pesquisas en el interior de recintos penitenciarios donde las bandas internacionales tienen presencia.

El Gobierno chileno indicó en una declaración que «desde el punto de vista político y estratégico, este acuerdo representa un apoyo de Estados Unidos a la agenda de seguridad» del ultraderechista José Antonio Kast, uno de los principales aliados en la región del presidente Donald Trump.

En la ceremonia también estuvieron representantes del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América y el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular y se encuentra construyendo una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia. EFE

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