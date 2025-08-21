The Swiss voice in the world since 1935

Estados Unidos elimina a un alto mando de ISIS en Siria

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 21 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves que las fuerzas del Comando Central eliminaron a un alto mando de ISIS el pasado 19 de agosto, en el norte de Siria, durante una operación en tierra.

El alto mando asesinado fue identificado como un actor clave dentro del grupo terrorista de ISIS por supuestamente estar implicado en la planificación de atentados en Siria e Irak, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

El almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, agregó que el objetivo eliminado, cuyo nombre no fue revelado, también era una pieza «financiera clave» del grupo terrorista.

La información agrega que ISIS sigue siendo considerado como una «amenaza activa para las fuerzas militares de EE.UU y la coalición que opera en la zona, así como para el gobierno sirio que busca «estabilizar el territorio tras años de conflicto». EFE

dte/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR