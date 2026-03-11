Estados Unidos insta al Líbano desde la ONU a «recuperar el control de su país»

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, instó este miércoles a Líbano ante el Consejo de Seguridad a «recuperar el control de la totalidad de su país», en medio de los ataques de Israel a su vecino.

«Ahora es el momento de que el Gobierno del Líbano recupere el control de todo su país. Estados Unidos apoya esa misión (…). Estaremos encantados de dedicar el tiempo y los recursos necesarios para ello», expresó Waltz en una sesión del Consejo convocada por Francia sobre la situación en el Líbano.

La campaña israelí de bombardeos contra el sur y el este de Líbano, así como su capital, principalmente, ha causado ya 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 760.000 desplazados registrados con las autoridades, según las cifras oficiales más recientes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseveró hoy en una rueda de prensa previa a la sesión del Consejo que el Gobierno del Líbano debe elegir si enfrentarse a Hizbulá o dejar que el Estado judío lo haga, y defendió la ofensiva israelí contra el país.

Por su parte, Waltz condenó los ataques lanzados contra Israel: «Hizbulá no representa ni defiende al pueblo del Líbano. Defiende los intereses del régimen iraní. No es más que un representante (de Irán) y, francamente, un obstáculo para que el Líbano se convierta en un Estado pacífico, estable y funcional», aseguró.

El estadounidense también apuntó que su país reconoce «la necesidad legítima» de Israel de «defenderse del régimen iraní y de Hizbulá, que son dos caras de la misma moneda», y dijo acoger «con satisfacción» la decisión del Gobierno del Líbano de prohibir las actividades militares de Hizbulá el pasado 2 de marzo.

«El mundo debe unirse ahora para apoyar los esfuerzos del Líbano por ejercer su soberanía en cada centímetro de su territorio. Estados Unidos está del lado del pueblo libanés, que ha sido arrastrado a otra guerra más por Hizbulá a instancias de Irán», agregó.

En Irán, al menos 1.230 personas han fallecido en la guerra con Estados Unidos e Israel, según datos de la nación persa divulgados el pasado jueves 5. EFE

