Estadounidense Newmont invertirá 800 millones de dólares en una mina de oro en Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- La empresa estadounidense Newnont invertirá 800 millones de dólares para incrementar la producción de la mina de oro Cerro Negro, en la sureña provincia de Santa Cruz, informaron este martes fuentes oficiales.

Según informó el Gobierno provincial en un comunicado, la inversión será destinada a reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), cuyo objetivo es extender la vida útil de la operación más allá del 2035.

«Esta iniciativa representa una inversión total de aproximadamente 800 millones de dólares durante los próximos seis años, activando más de 30 obras en superficie y en interior de mina, generando un importante efecto multiplicador sobre la economía local», destacó el Ejecutivo provincial.

El proyecto, que permitirá incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028, supondrá la creación de 270 puestos de trabajo durante la fase de ejecución.

Cerro Negro es uno de los principales yacimientos productores de oro de Argentina y el más importante de la provincia de Santa Cruz.

«Hoy es un día muy importante para Santa Cruz. En un contexto económico complejo para la Argentina, estamos anunciando una inversión de 800 millones de dólares que nos permite extender la vida útil de Cerro Negro y llevar previsibilidad a nuestras comunidades», resaltó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. EFE

nk /gad