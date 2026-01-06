Estallan enfrentamientos entre manifestantes y policías en el bazar de Teherán

afp_tickers

3 minutos

El bazar de Teherán, pulmón económico de Irán, fue escenario este martes de altercados entre manifestantes y policías por primera vez desde el comienzo de las protestas en el país, a finales de diciembre.

El movimiento comenzó el 28 de diciembre en la capital antes de extenderse a otras provincias y ha causado al menos 27 muertos, incluidos cinco niños, según un saldo de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

«¡Libertad! ¡Libertad!», gritaban los manifestantes en el Gran Bazar de Teherán, donde decenas de personas fueron dispersadas con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad, según videos difundidos por IHR y otra organización con sede en Estados Unidos, Human Rights Activists News Agency.

Los manifestantes también gritaron «Pahlavi volverá», en referencia a la dinastía derrocada por la Revolución Islámica de 1979, y «Sayid Ali será derrocado», según imágenes cuya autenticidad fue verificada por la AFP. Se referían al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

La agencia Fars informó de «concentraciones esporádicas» dispersadas por la policía.

Algunas partes del bazar, especialmente el mercado del oro, fueron cerradas «a partir del mediodía» en señal de «protesta contra el aumento del tipo de cambio de las divisas extranjeras y la inestabilidad de los precios», según Fars.

– Detenciones –

Desde el inicio de las protestas, «al menos 27 manifestantes» murieron por disparos u otras formas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad en ocho provincias, escribió la organización IHR en su sitio web. Añadió que más de 1.000 personas han sido detenidas.

El oeste del país se ve particularmente afectado: las fuerzas de seguridad abrieron fuego el sábado contra manifestantes en el condado de Malekshahi, con un saldo de seis muertos, según IHR.

Al día siguiente, las fuerzas del orden entraron en un hospital de esta provincia para detener a manifestantes heridos.

También cerca de Malekshahi, un policía murió por disparos el martes, según la agencia de noticias iraní Fars.

Los medios iraníes, que citan fuentes oficiales, dieron cuenta de 13 muertos al décimo día de las protestas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

– Desafío a Jamenei –

La República Islámica se enfrenta a la ola de protestas más grave desde las manifestaciones de 2022-2023, desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por presuntamente violar los estrictos códigos de vestimenta para las mujeres.

Las protestas actuales fueron provocadas por el descontento ante el aumento del costo de la vida. El movimiento afecta o ha afectado a por lo menos 45 ciudades, situadas sobre todo en el oeste del país, donde viven minorías de kurdos y luros, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales y de medios de comunicación.

Las protestas desafían a Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989, y estallan en un momento en que el país está debilitado tras la guerra con Israel en junio y los golpes sufridos por varios de sus aliados regionales. Además, la ONU restableció en septiembre las sanciones por el programa nuclear iraní.

El gobierno anunció el domingo una ayuda mensual equivalente a unos siete dólares por persona, durante cuatro meses, para «reducir la presión económica sobre la población». Pero la justicia iraní advirtió que no mostraría «ninguna indulgencia» con los alborotadores.

Según videos en las redes sociales, muchas personas habrían sido arrestadas, especialmente en la ciudad de Yasuj, en el oeste.

sjw/cf/anb/erl/jvb