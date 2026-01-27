Estonia pide a otros países que prohíban entrada de combatientes rusos en espacio Schengen

Riga, 27 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, instó este martes a los países de la Unión Europea (UE) a seguir el ejemplo de Estonia y prohibir la entrada al espacio Schengen de cualquier ciudadano ruso que haya combatido para Rusia contra Ucrania.

Tsahkna hizo esta declaración tras reunirse con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, quien acompaña a los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, en una visita de dos días a Estonia.

El ministro estonio se refirió a una decisión adoptada el 13 de enero por el ministro del Interior del país báltico, Igor Taro, para incluir en una lista negra a 261 combatientes rusos y prohibirles la entrada al espacio Schengen a través de Estonia.

«Estonia ha añadido recientemente a los primeros 261 combatientes rusos que han luchado en Ucrania a la lista de prohibición de entrada al espacio Schengen y ahora estamos trabajando para garantizar que esta prohibición se amplíe a todos aquellos que hayan combatido para Rusia en Ucrania», explicó Tsahkna.

«Una cooperación más estrecha entre los países es esencial en este sentido», añadió, y recalcó que «los combatientes con experiencia en el frente -incluidos aquellos enviados desde prisiones y personas con actitudes hostiles hacia Europa- no tienen cabida en una Europa libre».

En el momento de anunciar la lista negra, el ministro del Interior de Estonia citó el peligro de que los combatientes rusos de la guerra en Ucrania se involucren en actividades delictivas o trabajen para los servicios de inteligencia rusos, y apuntó a un supuesto aumento de los delitos graves en Rusia vinculados a personas que regresan del frente.

En su conversación con el ministro danés, Tsahkna destacó los estrechos lazos entre ambos aliados de la OTAN y abordó la cuestión de la seguridad del territorio autónomo danés de Groenlandia, después del preacuerdo alcanzado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, para resolver la crisis desatada por el deseo anexionista del inquilino de la Casa Blanca.

«Como aliados de la OTAN, Estonia y Dinamarca están comprometidos a abordar de manera conjunta y coordinada todos los desafíos de seguridad que enfrenta la Alianza, ya sea en relación con la región del mar Báltico, Groenlandia y el Ártico en general, o el flanco sur de la OTAN. Apoyamos el enfoque de 360 grados de la OTAN y trabajamos para garantizar el objetivo central de la Alianza: la defensa de todo el territorio aliado”, afirmó Tsahkna. EFE

