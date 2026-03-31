Estonia vuelve a detectar drones en su espacio aéreo, posiblemente ucranianos

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Riga, 31 mar (EFE).- Estonia detectó durante la pasada noche la presencia nuevamente de drones, posiblemente ucranianos, en su espacio aéreo, mientras las fuerzas de seguridad del país analizan un vehículo aéreo no tripulado estrellado cerca de la ciudad de Tartu, en el sureste de Estonia.

«Hoy también hubo varios drones en Estonia, detectados tanto por equipos de radar como por aviones de combate», declaró en rueda de prensa el jefe del departamento de comunicaciones estratégicas de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el coronel Uku Arold, citado por la radiotelevisión pública estonia ERR.

Arold, que precisó que ninguno de estos aparatos había sido derribado, declaró que «Ucrania está atacando la infraestructura militar rusa y la infraestructura que sustenta la guerra, y Rusia está tratando de repeler estos ataques, lo que incluye el desvío de los drones ucranianos con diversos medios».

En este sentido, afirmó que «es muy probable que estuvieran involucrados drones ucranianos que se desviaron de su rumbo».

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, declaró, por su parte, que cazas de la OTAN despegaron de una base en Lituania a primera hora de la mañana del martes para investigar la presencia de drones cerca del espacio aéreo estonio, al tiempo que confirmó que la policía está investigando un aparato aéreo no tripulado que aparentemente se estrelló cerca de Tartu.

La semana pasada, varios drones ucranianos ingresaron en espacio aéreo estonio, uno de los cuales impactó contra la chimenea de una central eléctrica tras un ataque ucraniano contra las instalaciones petroleras del puerto ruso de Ust-Luga, a unos 30 kilómetros de la frontera con Estonia.

En tanto, el ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, dijo el martes en declaraciones a televisión que los radares de defensa aérea habían detectado objetos voladores que se acercaban al espacio aéreo letón cerca de la frontera oriental del país con Rusia, lo que activó alertas de emergencia para los usuarios de teléfonos móviles en dos zonas cercanas fronterizas.

Sprūds se mostró cauteloso a la hora de responder a la pregunta de si los drones detectados por los radares eran de origen ucraniano, aunque afirmó que «no se puede descartar», ya que Ucrania está atacando infraestructuras en territorio ruso, que califico de objetivos «legítimos», como instalaciones y puertos petrolíferos.

El ministro confirmó, asimismo, que «ha habido comunicación con funcionarios de la parte ucraniana».

«Como ya hemos visto, se han expresado disculpas por el hecho de que, efectivamente, también se han registrado incidentes de este tipo con drones en los territorios de nuestros países. Pero, al mismo tiempo, naturalmente, Ucrania continúa con estas operaciones, indicó.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, en cuyo país la semana pasada se estrelló un dron desviado de su rumbo, declaró este martes que Ucrania no envía deliberadamente estos aparatos al espacio aéreo lituano.

Confirmó, además, que en la noche del lunes al martes no se detectaron drones ni se habían activado las alertas en el más meridional de los tres países bálticos. EFE

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