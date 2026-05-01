Estudiantes vuelven a marchar contra el plan de recortes de Kast en Chile

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Un millar de estudiantes, vestidos mayoritariamente de negro, salieron a las calles de Santiago este miércoles para protestar en contra de recortes en educación anunciados por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

Kast asumió en marzo con la promesa de imponer recortes de los gastos del Estado para equilibrar las cuentas fiscales e reimpulsar la economía. Como primera medida, ordenó una reducción del 3% en los gastos de todos los ministerios.

En educación, se informó de la eliminación de un aporte económico para la alimentación de los estudiantes más pobres, medida que el gobierno revirtió después de las críticas.

El Ejecutivo evaluó además establecer un límite al acceso a la educación universitaria gratuita para los nuevos estudiantes mayores de 30 años, pero también desistió.

«Quieren quitarnos uno de los recursos más importantes (…) Algunos de nosotros dependemos de esta beca para poder comer, porque no tenemos los medios», dijo a la AFP Juan David, un estudiante de 17 años, con el rostro cubierto para protegerse del gas lacrimógeno lanzado por la policía.

Los estudiantes marcharon por la céntrica avenida Alameda de Santiago. En algunos tramos se registraron enfrentamientos con la policía, que usó también chorros de agua para dispersarlos.

Para la estudiante Yanina Tobar retirar el beneficio de la alimentación «es castigar a quienes no tienen suficientes recursos».

La policía no entregó inicialmente datos de convocatoria ni de detenidos. Pero periodistas de la AFP constataron al menos tres arrestos.

Entre las pancartas levantadas por los manifestantes, una resumía el ánimo de la protesta: «¿Por qué un país sin memoria está condenado a repetir la misma historia?», en alusión a las masivas manifestaciones callejeras de 2011 que exigían la gratuidad de la educación.

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