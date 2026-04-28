Eurocámara valida calculadora universal para que las empresas de transporte midan su CO2

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Estrasburgo (Francia), 28 abr (EFE).- El Parlamento Europeo aprobó este martes que la Unión Europea adopte una metodología única para que las empresas de transporte de pasajeros y mercancías puedan calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Las compañías de transporte no están obligadas a medir sus emisiones, pero si deciden hacerlo voluntariamente para fines informativos o publicitarios, podrán utilizar una metodología común que ayudará «a tomar decisiones informadas» y reducirá «el riesgo de ecopostureo», señaló el Parlamento Europeo en un comunicado.

«Los consumidores tendrán acceso a información transparente y fiable, con independencia de cómo viajen o compren mercancías», declaró el presidente de la comisión de Medioambiente de la Eurocámara y ponente del texto, el socialdemócrata italiano Pierfrancesco Maran, quien describió el sistema como «una victoria para las empresas, los consumidores y el clima».

La metodología de referencia se basará en la norma EN ISO 14083:2023, que establece reglas y principios comunes a nivel mundial para el cálculo de emisiones en operaciones de transporte, basados en el principio «del pozo a la rueda» (‘well-to-wheel’).

Esto supone que se computarán las emisiones generadas durante todo el proceso de producción del combustible, desde su extracción hasta su uso por el servicio de transporte correspondiente.

Calculadora para pymes

Las normas aprobadas este martes confirman un acuerdo político del pasado noviembre y entrarán en vigor cuando se publiquen en el Diario de la UE.

El sistema se aplicará de forma efectiva cuatro años y medio después de su entrada en vigor y, en ese lapso, la Comisión Europea desarrollará una herramienta «sencilla y gratuita» que contabilizará las emisiones equivalentes de CO2 del uso de vehículos y del suministro de energía durante las operaciones de transporte.

A partir de entonces, y en función si existen suficientes «avances internacionales» que lo permitan, la Comisión Europea evaluará la posibilidad de ampliar el cálculo al ciclo de vida completo de los servicios de transporte, es decir, incluyendo la fabricación de los vehículos, su mantenimiento o su reciclaje. EFE

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