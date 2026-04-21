Eurocomisario de Defensa: «El Tratado de Lisboa ya no es suficiente»

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, abogó este martes por un tratado de defensa al estilo Schengen ante las limitaciones del Tratado de Lisboa.

«El Tratado de Lisboa en materia de defensa, al menos en mi opinión, ya no es suficiente», afirmó el político lituano en una entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, del que forma parte EFE. «Necesitamos explorar la posibilidad de contar con un tratado intergubernamental especial, como se hizo con Schengen, porque no podemos incorporar algunas de estas novedades al tratado vigente».

En concreto, el artículo 42.7 -la cláusula de defensa mutua europea- «será un aspecto importante», con «un lenguaje más preciso» que podría quedar recogido en la próxima Estrategia Europea de Seguridad que prepara la Comisión, según anunció el pasado febrero su presidenta, Ursula von der Leyen.

Sobre el artículo 42.7 en concreto, sin embargo, el político lituano no ve «la necesidad de ningún tipo de lenguaje legal nuevo», apostando en su lugar por un «manual de instrucciones» que operativice los mecanismos ya existentes: «A quién llamar, qué puedes obtener, cómo se implementará y ejecutará esa asistencia mutua» y, sobre todo, que ningún país se quede «solo buscando quién puede ayudarle».

Introducido en el Tratado de Lisboa en 2007, el artículo 42.7 obliga a los Estados miembros de la UE a prestar «ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance» si otro Estado miembro es víctima de una agresión en su territorio, ya sea de carácter militar, diplomático o humanitario.

A diferencia del artículo 5 de la OTAN, la cláusula no especifica qué tipo de asistencia debe prestarse ni cómo debe activarse.

Activado una única vez por Francia tras los atentados de París en 2015, el artículo volvió a centrar el debate europeo tras el ataque en marzo de un dron iraní a la base británica de Akrotiri en Chipre, que no pertenece a la organización transatlántica.

La UE necesita un «manual de instrucciones» para el caso de enfrentarse a una agresión, afirmó Kubilius, quien fue primer ministro de Lituania en dos ocasiones (1999-2000 y 2008-2012): «A quién llamar, qué puedes obtener, cómo se implementará y ejecutará esa asistencia mutua» y, sobre todo, que ningún país se quede «solo buscando quién puede ayudarle».

Según Kubilius, el Tratado de Lisboa se encuentra desfasado al estar «orientado principalmente hacia nuestras acciones externas, no hacia la defensa territorial».

Kubilius abogó por «un enfoque mucho más de arriba abajo» y «un liderazgo político unido a nivel superior, capaz de tomar decisiones importantes, donde las grandes preguntas puedan discutirse de verdad y empiecen a darse grandes respuestas».

El pasado viernes, Kubilius lanzó una llamada a crear una «verdadera Unión Europea de Defensa» que incluya a Reino Unido, Noruega y Ucrania, con un Consejo Europeo de Seguridad con miembros permanentes, una fuerza permanente de hasta 100.000 efectivos y un cuartel general militar dedicado.

La mejora en defensa se ha convertido en la punta de lanza de la Comisión Von der Leyen -antigua ministra de Defensa alemana-, que por primera vez en su historia creó una cartera dedicada exclusivamente a la materia.

Kubilius es uno de los políticos bálticos más veteranos de la escena europea. Los países bálticos, fronterizos con Rusia y vecinos de Ucrania, se han convertido en los más fervientes impulsores del rearme europeo, tendencia que también encarna la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, la estonia Kaja Kallas. EFE

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