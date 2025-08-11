Europa sufre una ola de calor ‘excepcional’ que eleva las temperaturas a más de 42º

Redacción Medioambiente, 11 ago (EFE).- Una ola de calor «excepcional» por su intensidad azota a gran parte de Europa con temperaturas que se elevan por encima de los 42 grados en algunos puntos de Francia, Portugal, los Balcanes y España, y que ha puesto en aviso por riesgo extremo de incendios a muchas zonas del continente.

El sur de Francia y buena parte del centro se encuentra este lunes en alerta roja, según el servicio meteorológico Météo France que advierte que este episodio de calor va a ser «muy intenso, incluso excepcional» en 12 departamentos del país, con máximas que con mucha frecuencia van a superar los 40 grados y localmente incluso los 42, lo que probablemente dará lugar a récords.

El episodio meteorológico que vive Francia comenzó el viernes pasado y se ha ido extendiendo desde el sur hacia el norte proveniente de la ola de calor que azota a España desde hace nueve días y que alcanza su «cumbre» de altas temperaturas este lunes.

La situación extrema que arrancó el pasado 3 de agosto en la península ibérica no remitirá hasta al menos el miércoles, tal y como prevé actualmente la Agencia española de Meteorología (Aemet), que ha variado en los últimos días varias veces sus predicciones en cuanto a la duración exacta.

En un comunicado divulgado hoy en su cuenta de Telegram, el portavoz de la Aemet, José Luis Camacho, ha previsto para este lunes «la continuación de niveles de temperaturas muy elevados en la mayor parte de la Península, en las islas de Baleares y Canarias, con ascensos notables en el País Vasco y Navarra (norte)» con valores por encima de los 42 grados.

Calor extremo e incendios en Portugal

La situación es similar en Portugal donde se espera registrar este lunes máximas de 43 grados en una jornada en la que prosigue el estado de alerta debido a las altas temperaturas y como prevención ante los incendios.

Por las temperaturas de hoy, 12 de los 18 distritos que hay en el país se encuentran en aviso naranja por calor, mientras que los seis distritos restantes, ubicados en la costa norte, se encuentran en nivel amarillo, según muestra en su web el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Portugal arrastra varias jornadas de altas temperaturas e incendios, lo que llevó al Gobierno de Portugal a declarar el estado de alerta hasta el próximo miércoles 13 de agosto, día en el que se espera que mejore el pronóstico meteorológico.

Reino Unido, Suiza e Italia en alerta

Gran parte del Reino Unido entra esta semana en la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que superarán los 30 grados, según ha informado este lunes la Oficina de Meteorología británica (MET, por sus siglas en inglés).

Las altas temperaturas afectarán sobre todo a Inglaterra y Gales, debido a una corriente de aire caliente procedente del sur, según la MET que avisó que mañana martes la temperaturas pueden llegar superar los 33 grados que podrían derivar en tormentas eléctricas aisladas y lluvias.

Suiza registra temperaturas similares con la llegada de una ola de calor que podría alcanzar máximas de 34-37 grados en Ginebra, en el extremo occidental del país, mientras que en otras zonas llanas se rondaran los 31-34 grados.

La situación en Italia es más extrema con temperaturas que superan los 35 grados y picos que en algunas zonas del país podrían alcanzar los 40 grados hasta al menos el fin de semana, una situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana, según las previsiones meteorológicas.

Esta es la cuarta ola de calor del verano italiano, considerada por los expertos como la más intensa hasta la fecha, impulsada por un potente anticiclón de origen norteafricano que transporta aire cálido de origen subtropical sobre gran parte del territorio, indicó el portal especializado Meteo.it.

Los Balcanes

Según los pronósticos meteorológicos regionales, el clima en los Balcanes Occidentales durante toda la semana será mayormente despejado, con abundante sol y temperaturas que llegarán a los 41 grados en Macedonia del Norte, 40 en Serbia y 39 en Croacia.

Por su parte, las autoridades rumanas han emitido este lunes una alerta meteorológica para las próximas 24 horas ante la previsión de que las temperaturas lleguen a máximos de 41 grados en algunas regiones, y con un elevado riesgo de incendio debido también a los fuertes vientos.

También Albania enfrenta una intensa ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados, y múltiples incendios forestales, ante los que este lunes ha recibido asistencia urgente de Emiratos Árabes Unidos y varios países de la Unión Europea para combatir las llamas y proteger las zonas afectadas. EFE

