Eva Libertad: «No se nos educa para comunicarnos con personas con diversidad»

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Laura Zornoza

Bruselas, 14 abr (EFE).- En ‘Sorda’, la película española que se ha hecho en Bruselas con el Premio del Público LUX 2026, cada detalle acerca al espectador a la realidad de una mujer sorda que se convierte en madre. Pero su directora, Eva Libertad, advierte de que la sociedad no está educada ni sensibilizada para comunicarse con personas con discapacidad.

Así lo explica la cineasta en una entrevista con EFE desde Bruselas, donde recoge este martes un nuevo galardón para añadir a una brillante temporada de premios que ya les ha reportado tres Goyas, la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Cine de Málaga y el Premio del Público de la sección Panorama en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

«No se nos educa ni se nos sensibiliza para comunicarnos y relacionarnos con personas con diversidad. Yo he podido hacer esta película porque mi hermana es sorda, pero no sé nada de otras discapacidades», explica.

La película cuenta la historia de Ángela (Miriam Garlo, hermana de Libertad), una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, interpretado por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, cuya llegada genera una crisis en la pareja.

En el personaje de Héctor -la pareja de Ángela- o en el del resto de sus amigos y familiares oyentes, el público de ‘Sorda’ se pone en la piel de quienes aprenden a relacionarse con una persona con discapacidad auditiva y cometen errores, como hablar por encima de otra persona o de manera desordenada, que pueden excluir a una persona sorda.

«No me lo planteaba como una pedagogía, pero yo lo he visto continuamente en mi entorno con mi hermana y con otras personas sordas cuando están con personas oyentes. Por mucho que queramos hacer el esfuerzo, al final terminas perdiendo los turnos de palabra y las personas sordas se van quedando aisladas», dijo Libertad.

‘Sorda’, la primera película española con una actriz sorda y la primera que una persona española sorda puede ver directamente en su estreno en cines, está pensada para ello desde un detalle tan técnico como su relación de aspecto (proporción entre el ancho y alto de la imagen), elegida para que encajen en el plano tanto la interpretación en lengua de signos como los subtítulos.

A la hora de desarrollar el personaje y las escenas de Ángela, la directora se basó en testimonios de mujeres sordas que han dado a luz para escribir la impactante escena del parto, pero a la vez tenía muy claro que no quería dejar que la sordera «definiese por completo ni fagocitase al personaje».

«Yo quería que Ángela tuviese una vida, un trabajo, su pareja, su familia, sus amigos. La sordera siempre iba a atravesarla porque desde el momento en el que ella se relaciona socialmente en esta sociedad oyente y capacitista se va encontrando con esas barreras comunicacionales, pero para mí era muy importante hablar de la sordera sin que el tema fuese ser sorda», explica Libertad.

Para la directora, que convive con la sordera de Miriam desde que ésta tenía siete años, también era importante no caer en el estereotipo de que un personaje con discapacidad tiene que ser «ejemplar».

«Cuando entramos en una crisis, muchas veces nos convertimos en la peor versión de nosotras mismas. Ángela se enfrenta a miedos y a contradicciones propias y quería darle esa oportunidad. No es que fuese una decisión hacer un personaje que caiga mal, pero si eso sucede bienvenido sea. Todas nos caemos mal de vez en cuando a nosotras mismas», asegura.

El Goya a Mejor Actriz Revelación que se llevó la protagonista de la película, Miriam Garlo, la convirtió en la primera actriz sorda en llevarse una estatuilla de los premios del cine español, un hito que Hollywood ya logró en 1987.

Para Libertad, la entrada de las mujeres en la dirección ha allanado el camino para que lleguen a la gran pantalla española «otras sensibilidades respecto a la tradicional y la hegemónica, que era el hombre blanco hetero cis», pero no es una capacidad exclusivamente femenina.

«Las mujeres estamos llevando otras miradas y otras temáticas, pero nuestra mirada tiene que ver con una educación y con una socialización, y eso es performático y se puede cambiar», subraya. EFE

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