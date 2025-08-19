Evo Morales celebra el pico histórico del voto nulo que impulsó en Bolivia

El expresidente Evo Morales festejó este lunes el resultado histórico alcanzado por el voto nulo que impulsó en las elecciones presidenciales de Bolivia, con un pico inédito de 19,2%, en protesta por su exclusión de la contienda por orden de un tribunal.

Más de 1,2 millones de bolivianos invalidaron su voto en los comicios del domingo, de acuerdo con el cómputo del 95% de los sufragios.

«Nuestra protesta se hizo sentir: votamos, pero no elegimos, y el pueblo dejó claro que la democracia no puede ser reducida a un simple tránsito administrativo», escribió este lunes el líder cocalero en su cuenta de X.

El senador de centroderecha Rodrigo Paz obtuvo la mayor votación (32,1%), por delante del exmandatario de derecha Jorge Quiroga (26,8%). Ambos se medirán en un balotaje el 19 de octubre.

En las seis elecciones presidenciales disputadas desde 2002, el voto nulo osciló entre 2,4% y 3,7%, muy lejos de la cifra del domingo.

Morales, que gobernó Bolivia de 2006 a 2019, aspiraba a un cuarto mandato, pero un fallo judicial que prohíbe más de una reelección se lo impidió.

El exmandatario, de 65 años, está desde octubre refugiado en un pequeño poblado de la región cocalera del Trópico de Cochabamba.

Allí evade, bajo la protección de una guardia indígena, una orden de captura por la presunta trata de una menor cuando ejercía el poder, acusación que él niega.

En Cochabamba, donde tiene su mayor influencia política, los votos nulos alcanzaron el 32,8%, con más de 400.000 votos.

Morales y el presidente Luis Arce, su exaliado, pugnaron por meses por el control del oficialista Movimiento al Socialismo, lo que le costó la elección a la izquierda. El expresidente terminó renunciando al partido que lideró por dos décadas.

Si Morales aprovecha la popularidad del voto nulo, «probablemente en un mediano plazo pueda volver a hacer un bloque popular, su proyecto político», dijo a la AFP el politólogo Daniel Valverde, profesor de la boliviana Universidad Gabriel René Moreno.

«No hay duda de que va a estar vigente en los próximos tiempos, va a ser un actor. Pero viendo su perfil, pareciera que» su rol «no es el de jugar a la democracia, sino a la obstrucción, al bloqueo», agregó.

