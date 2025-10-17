Evo Morales dice que para sus leales «no hay» una segunda vuelta en Bolivia

La Paz, 17 oct (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este viernes que para él y los sectores que le son leales el domingo «no hay segunda vuelta» electoral y reivindicó que en los comicios del 17 de agosto ganó el voto nulo que convocó como rechazo a la inhabilitación de su candidatura.

Morales declaró a la radio cocalera Kawsachun Coca que en la primera vuelta la «Bolivia profunda» definió su posición con «dignidad y ética» y enfatizó que este domingo para él y sus seguidores «no hay segunda vuelta» porque ya ganó el voto nulo.

El exmandatario sostuvo que su llamado a la anulación del voto superó incluso el 32,06 % obtenido por el centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), si se suman los votos nulos, blancos y el abentismo, que atribuyó a la ausencia de su imagen en la papeleta.

Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que los votos nulos en la primera vuelta alcanzaron el 19,87 % y en blanco un 2, 50 %.

También remarcó que el 17 de agosto se ejerció en Bolivia «una democracia sin el movimiento indígena» y recordó que en esta segunda vuelta «no va haber acuerdo con ninguno» de los candidatos, del mismo modo que no se hizo campaña «por ninguna fórmula» política.

En la primera vuelta, Morales pidió a sus seguidores votar nulo como protesta por la inhabilitación de su candidatura, que se debió en parte a que no consiguió un partido que respalde su postulación entre los ocho que participaron en los comicios.

Morales renunció a inicios de este año al Movimiento al Socialismo (MAS), del que fue jefe por casi tres décadas, después de que el ente electoral y la Justicia reconocieran en noviembre pasado al dirigente Grover García, afín al Gobierno de Luis Arce, como su nuevo líder.

El exgobernante formó su bloque político Evo Pueblo, pero esta organización no obtuvo personería jurídica por no cumplir los plazos de inscripción establecidos por la autoridad electoral.

Además, el Tribunal Constitucional determinó que la reelección en Bolivia es posible solo una vez de manera continua, lo que impide a Morales volver a postular tras haber gobernado tres periodos (2006-2009, 2010-2014, 2015-2019).

Críticas a los candidatos

De cara a la segunda vuelta del domingo, que enfrenta a Paz con el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de Libre, Morales afirmó que el movimiento campesino ya conoce a este último, al que calificó de «golpista».

Recordó que Quiroga fue vicepresidente del dictador Hugo Banzer cuando este retornó al poder por la vía democrática.

En ese año, Morales renunció a la Presidencia en medio de protestas que denunciaron fraude electoral, aunque él sostuvo que fue víctima de un «golpe de Estado».

Morales recordó además que durante la campaña de este año Quiroga prometió el regreso de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y cuestionó que el candidato derechista tache de «narco» a todo aquel que se oponga a esa medida.

«Es gravísimo que Tuto Quiroga pida el retorno de la DEA porque es otro instrumento de dominación y detrás de la guerra contra el narcotráfico hay intereses geopolíticos», remarcó.

Respecto al candidato Paz, Morales se limitó a cuestionar la incorporación del experto José Luis Lupo al equipo económico del PDC.

Lupo fue candidato a la Vicepresidencia del empresario opositor Samuel Doria Medina, quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, y anteriormente fue ministro en los gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989-1993).

También criticó el programa capitalismo para todos que impulsa Paz, al considerar que está orientado a la «privatización de las empresas del Estado». EFE

