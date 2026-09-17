Exfiscal Carlos Gajardo dice que «Caso Hermosilla» es «algo nunca antes visto» en Chile

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Sebastián Silva

Santiago de Chile, 17 sep (EFE).- Un escándalo de corrupción, tráfico de influencias y presuntos pagos por fallos favorables ha sacudido al Poder Judicial chileno y abierto una de sus mayores crisis de confianza institucional, una trama aún en desarrollo que el exfiscal Carlos Gajardo abordó en entrevista con EFE a partir de su más reciente libro: ‘La Muñeca Bielorrusa’.

Tras estallar el «Caso Hermosilla» con la filtración de un audio privado del abogado Luis Hermosilla, en 2023, han sido procesados un exdirector de la policía, un exfiscal, una exjueza de la Corte Suprema y están en la mira del Ministerio Público magistrados, conservadores de bienes raíces y un exministro del Interior.

Hasta entonces, Hermosilla era uno de los penalistas más influyentes de Chile, con una carrera de más de 40 años en la que había tramitado causas de alta complejidad y connotación pública.

El capítulo más reciente del caso lo escribió la Fiscalía, que esta semana pidió 17 años de cárcel contra Hermosilla, además de asegurar que la investigación continuará para esclarecer el rol del exministro Andrés Chadwick.

«Este caso ha puesto en entredicho a abogados, jueces y fiscales de una manera nunca antes vista en Chile», afirmó Gajardo.

Un fiscal «a control remoto»

Durante sus 17 años como persecutor, Gajardo encabezó una de las indagatorias más relevantes del último tiempo: el financiamiento ilegal de campañas políticas que involucraba a dos de los mayores empresarios del país, una investigación iniciada en 2015 y conocida como Casos Penta y SQM.

«Desgraciadamente esa investigación no concluyó de buena manera, por razones que me llevaron a renunciar en su momento al Ministerio Público en 2018. El Caso Hermosilla reveló diversos chats de Whatsapp en los que un conocido abogado interactuaba con jueces y fiscales. A partir de esos antecedentes se logra la explicación de cómo terminaron esas causas», apuntó Gajardo.

Ambos casos, bajo la investigación del exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva y acusado por cohecho, terminaron con juicios abreviados -proceso en que el acusado recibe una pena menor a cambio de reconocer los hechos-, más de 130 salidas alternativas y absoluciones.

«Las causas VIP ya se las quité (a Gajardo y compañía) y están en mi poder (…) así que todo a salvo», se lee en uno de los mensajes que Guerra envió a Hermosilla.

El penalista, dice Gajardo en su libro, estaba haciendo todo lo posible para que la investigación no escalará hasta el entorno del entonces presidente de la República Sebastián Piñera.

‘La Muñeca Biolorrusa’

La exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco está acusada por lavado de activos y cohecho, en una trama en la que supuestamente favorecía con sus fallos al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM), que estaba en un litigio con la cuprífera estatal Codelco y que finalmente terminó recibiendo alrededor de 20 millones de dólares de la minera.

«No teníamos un caso en nuestra historia judicial en el que se hubiera formalizado cargo a un ministro de la Corte Suprema por un acto de corrupción tan grave como este», explicó Gajardo.

Según los chats conocidos entre Vivanco y Hermosilla, este último habría jugado un papel clave para lograr el nombramiento de la exjueza en el máximo tribunal.

Una tras otra, agregó el exfiscal, como en una muñeca rusa, el caso ha tenido «permanentes revelaciones», aunque hay personajes que se repiten.

El rol de Chadwick

La mayoría de los imputados no son personas «extraordinariamente poderosas», sostiene Gajardo, al menos no como quien aparece tras bambalinas en esta trama: el exministro del Interior Andrés Chadwick, hombre ancla del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).

«Todos los antecedentes que se han conocido dan cuenta de su participación en distintas etapas. Hermosilla le consulta, le pide instrucciones, le informa de sus gestiones», sostiene.

El Ministerio Público tomó la decisión de separar las aristas, lo que ha significado que unas avancen con mucha mayor velocidad que otras, lo que, recalca Gajardo, «no es una buena noticia».

«La manera en que Hermosilla (en supuesto diálogo con Chadwick) va viendo en el caso específico de Manuel Guerra cómo recompensar a ese funcionario público por sus labores es bastante prístina, y esperaría mayor intensidad en esa investigación», señala.

Corrupción y democracia

En general, argumenta Gajardo, el sistema judicial chileno no ha tenido la capacidad de condenar a personas poderosas involucradas en corruptelas, lo que ha derivado en desconfianza.

«Hace muchos años el sistema tiene un estado de salud deficiente en esta materia. Alrededor del 15 % de las personas confía en la Justicia, eso es extraordinariamente bajo», sostiene.

«Llama la atención la pasividad del sistema frente a estos hechos. Los casos donde se detecten irregularidades o delitos tienen que ser investigados, pero eso es insuficiente. Se deben adoptar medidas para modificar aquellas estructuras que permiten que estas situaciones ocurran, siendo lo fundamental el sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público», subraya. EFE

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