Exministra de Exteriores española destaca nuevos retos de la cooperación al desarrollo

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Washington, 14 abr (EFE).- La exministra de Exteriores española, Arancha González Laya, subrayó este martes los complicados y nuevos retos que encara la cooperación al desarrollo en el actual panorama de fragmentación y creciente tirantez geopolítica, aunque consideró a su vez que es posible mantener vivas las iniciativas de ayuda internacional si se analizan exhaustivamente esas barreras.

Esta conversación trata sobre si la cooperación es posible hoy en día, y mi respuesta clara es sí, aunque (la ayuda al desarrollo) está cambiando de forma», explicó González Laya en su calidad de copresidenta de la Coalición para el Futuro de la Cooperación para el Desarrollo, durante el foro del Comité de Bretton Woods celebrado en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La organización que colidera la exdiplomática se estableció en diciembre con el respaldo de unos 20 países y media docena de entidades filantrópicas, con la misión de rediseñar el sistema global de programas de desarrollo.

«En mi opinión, la cooperación para el desarrollo seguirá existiendo. Ahora bien, será más difícil», apuntó en su intervención la actual decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en Sciences Po.

González Laya aseguró que la fragmentación que se está dando en el panorama internacional hará que la ayuda al desarrollo empiece a ser mucho más específica y transaccional, pero también más plural.

«Será más plural y, por consiguiente, habrá una mayor divergencia; y una de las características que tendremos que gestionar mejor son los costos de dicha divergencia», explicó.

Según la exministra de Exteriores, a partir de ahora uno de los objetivos más importantes en este sector va a ser la visibilización de estos costes por divergencia para así poder desbloquear los capitales que financien los distintos proyectos, que a su vez deberán estar cada vez más y más afinados.

González Laya subrayó precisamente que una de las misiones que van a tener a partir de ahora instituciones como el Comité de Bretton Woods, organización independiente que busca impulsar la cooperación económica y la estabilidad global, es «hacer explícitos estos costos y ayudar a gestionar los costos que vienen de la divergencia».

En ese sentido, puso como ejemplo a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que, según la exministra, en el futuro ya no estará enfocada en la apertura masiva de mercados, «sino en ayudar a los Gobiernos a gestionar los riesgos derivados de políticas comerciales divergentes.»

«Es por eso que existen ámbitos en los que estas instituciones siguen siendo extremadamente relevantes para ayudar a que los Gobiernos no se vuelvan completamente locos», concluyó. EFE

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