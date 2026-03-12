Expertos de la ONU afirman que EEUU e Israel cometieron un acto de agresión contra Irán

Ginebra, 12 mar (EFE).- Expertos de la ONU en derechos humanos afirmaron este jueves que el ataque no provocado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que hizo estallar el actual conflicto en Oriente Medio, fue «un acto de agresión» y completamente ilegal de acuerdo al derecho internacional, y que esto sucedió con el respaldo implícito o explícito de numerosos Estados.

“El conflicto corre el riesgo de envolver a toda la región en una violencia armada catastrófica y amenaza con establecer otro precedente de impunidad total para algunas de las potencias militares más fuertes del mundo”, señalaron en un comunicado conjunto.

Asimismo, dijeron que ninguna violación de los derechos humanos en Irán o en otros lugares es una justificación legal o moral para una injerencia en la soberanía de un Estado miembro de la ONU.

Sobre el Líbano, apuntaron que las actuales hostilidades también pueden constituir «un acto irresponsable de agresión» y que las órdenes de evacuación a los habitantes del sur del Líbano y del sur de Beirut «son claramente ilegales”.

“Combinadas con bombardeos intensos e indiscriminados, estas órdenes han provocado el desplazamiento forzado de al menos 700.000 personas, lo que constituiría otro crimen de guerra», señalaron.

Los expertos deploraron también el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU para cumplir con sus responsabilidades de mantener la paz y seguridad internacionales en la región.

Ese órgano aprobó en la víspera una resolución que únicamente condena los ataques de Irán contra otros países de la región donde hay presencia militar estadounidense, pero omite mencionar que fueron Israel y Estados Unidos los que lanzaron los primeros ataques contra Irán, cuando Washington y Teherán se encontraban en plenas negociaciones diplomáticas.

Los relatores de la ONU consideraron que es alarmante la exigencia de Estados Unidos de una “rendición incondicional” y de un cambio de régimen de Irán, lo que puede llevar a una guerra prolongada y a un enorme sufrimiento humano.

“Solo el pueblo iraní puede decidir su propio futuro», enfatizaron, para luego recordar que «décadas de injerencia estadounidense en Irán y en el resto de Oriente Medio mediante golpes de Estado, intervenciones militares y sanciones unilaterales han causado caos en la región y deben terminar».

Entre los firmantes están los relatores especiales de la ONU sobre la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alslem; sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados,Francesca Albanese; sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul, y sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri. EFE

