Expertos defienden capacidad de la IA para transformar sectores y dinamizar la economía

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San Juan, 20 may (EFE).- Expertos del sector público y privado defendieron este miércoles la capacidad de la inteligencia artificial (IA) en transformar sectores y crear crecimiento económico, durante un foro organizado en Puerto Rico por GFR Media y la Agencia EFE.

La integración de herramientas tecnológicas en agencias gubernamentales, educación, banca, innovación en salud e infraestructura centraron el debate del foro titulado ‘Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico’.

«Estamos en un momento clave en el cual se está definiendo la próxima etapa de crecimiento económico y la inteligencia artificial claramente se está proyectando en entender cómo puede transformar vidas, organizaciones, países, sociedades, sectores y mucho más», afirmó Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe.

Lewy subrayó que la inteligencia artificial «genera productividad, optimiza operaciones y habilita modelos de negocio que no existían».

«Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos las mismas tecnologías al mismo precio y al mismo tiempo en todo el planeta y esto hace que la democratización sea real», señaló Lewy, quien agregó que esto está creando «abundancia de manera mucho más equitativa».

Sobre el controvertido tema del reemplazo del talento humano por la IA, Lewy hizo hincapié en que a su juicio lo que «permite reemplazar tareas repetitivas enfocando al talento humano en lo cual lo hace más diferente, que es en la capacidad de tomar decisiones».

Según un informe de International Data Corporation (IDC) de 2025, las inversiones acumuladas de inteligencia artificial de cara al 2030 podrían aportar el 3,7 % del PIB mundial.

Desde el Gobierno de Puerto Rico, participaron en el foro Sebastián Negrón Reichard, secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); y Beverly Morro, secretaria de Asuntos Académicos del Departamento de Educación.

Negrón explicó que en su agencia se utiliza inteligencia artificial para algunos trámites de permisos, para analizar la lectura de documentos y validar los mismos, y para el manejo del servicio al cliente, entre otros.

Uno de los casos que la IA más ha logrado agilizar ha sido, en el manejo de incentivos, la validación de documentos del decreto de joven empresario que, según el secretario, «antes podía tomar un año y ahora está en menos de 90 días».

Desde el sector privado, se sumaron al debate Camille Burckhart, vicepresidenta de Innovación, Tecnología y Operaciones de Banco Popular; y Enrique Ortiz de Montellano, principal oficial ejecutivo de Claro, patrocinadores del foro.

«El uso de estas herramientas nos ha dado un uplift (elevación) de productividad increíble», aseguró Burckhart, citando el uso de Copilot para tareas sencillas repetitivas como ayudar a los agentes en los call centers a conseguir la respuesta de los clientes de forma «más fácil, rápida y eficaz».

Por su parte, Adriana Ramírez, presidenta de Abarca Health, destacó que «simplifica muchísimo» el empleo de estas herramientas para procesar, por ejemplo, las reclamaciones para analizar e identificar cuáles son patrones de potencial fraude, abuso y desperdicio.

También en los procesos de preautorización de los pacientes, en los que prevén que se va a lograr «un ahorro (de tiempo) como de 40 % en términos del impacto que tiene en los equipos operacionales».

Este es el tercer foro internacional que realizan GFR Media y la Agencia EFE desde Puerto Rico, como parte de una alianza que tiene como objetivo abordar temas medulares y de trascendencia para la isla e Hispanoamérica. EFE

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