Expira el último tratado de no proliferación nuclear entre EEUU y Rusia

Fin de una época: el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró el jueves, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.

El acuerdo Nuevo START finalizó a las 00H00 GMT del 5 de febrero, con lo cual Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo calificó como un «momento grave para la paz y la seguridad internacional» y exhortó a Washington y Moscú a «regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor».

«Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas», advirtió Guterres en un comunicado.

Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando.

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque las inspecciones se suspendieron en 2023.

En septiembre de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin había propuesto a Washington prolongar por un año los términos del tratado, una propuesta calificada entonces de «buena idea» por su homólogo estadounidense Donald Trump, pero a la que Estados Unidos no dio seguimiento.

– «Ninguna obligación» –

Rusia señaló el miércoles el fin de su vinculación al tratado.

«Asumimos que las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Sin embargo, durante una conversación el miércoles con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente ruso «subrayó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad», informó el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa con periodistas, entre ellos de la AFP.

«Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica», aseguró Ushakov.

En Washington, los responsables estadounidenses se muestran cautelosos respecto a sus intenciones.

Interrogado en una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se limitó a explicar el miércoles que el presidente Trump se expresaría «más tarde» al respecto, sin precisar cuándo, y subrayó la postura de Washington.

«El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal», dijo Rubio.

– «Lógica del miedo» –

El papa León XIV, que rara vez se pronuncia sobre el ámbito nuclear y sus tratados, alertó del riesgo de una «nueva carrera armamentística» e hizo un llamado urgente a «a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz».

«Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística», añadió el pontífice estadounidense el miércoles, al término de su audiencia semanal en el Vaticano. Consideró «más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida».

Las capitales europeas tampoco se quedaron atrás, si bien atribuyeron la responsabilidad del fracaso a Moscú.

Francia, la única potencia nuclear de la UE, llamó a las grandes potencias nucleares —Estados Unidos, Rusia y también China— a trabajar por un sistema internacional de control de armamentos.

«Es la culminación de una serie de retrocesos de las normas internacionales que contribuyen a la estabilidad estratégica», según el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, que señaló a «Rusia» como «responsable de esos retrocesos».

La coalición global de oenegés ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares) puso a rusos y estadounidenses en el mismo plano y los llamó a que se comprometan públicamente a respetar los límites del tratado Nuevo START «mientras se negocia un nuevo marco».

