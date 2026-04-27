Explosión de una camioneta que tenía como objetivo militares colombianos deja tres heridos

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Bogotá, 27 abr (EFE).- Una camioneta cargada con explosivos, que al parecer tenía como objetivo un puesto militar en El Plateado, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), detonó y causó heridas a dos policías y a una adolescente, informaron este lunes medios locales.

La explosión ocurrió hacia las once de la noche del domingo cuando integrantes del frente Carlos Patiño de las disidencias de las antiguas FARC pretendían lanzar seis morteros de fabricación propia contra la base donde permanecen policías y soldados, según versiones militares recogidas por El Tiempo.

Sin embargo, el vehículo detonó en el camino, sobre una carretera cerca del casco urbano, lo que dejó dos policías y una adolescente de 14 años heridos.

La onda expansiva de la bomba también afectó a por lo menos 10 viviendas y comercios del centro de la población.

El Plateado, un pueblo que parte del municipio de Argelia, es un fortín de las disidencias de las FARC, pese a que el Gobierno puso en marcha en octubre de 2024 la Operación Perseo, un enorme despliegue militar para retomar el control de esa zona.

Este ataque, sobre el cual no se han pronunciado oficialmente las autoridades, se produjo en medio de una ola de violencia guerrillera que vive la región, cuyo hecho más grave es el lanzamiento el sábado de un cilindro lleno de explosivos en la Vía Panamericana, que dejó al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.

También el domingo por la noche, en Jamundí, ciudad cercana a Cali, en el departamento de Valle del Cauca, desconocidos incendiaron un camión que transportaba pollos vivos.

Al respecto, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) manifestó este lunes su preocupación «frente a los hechos de inseguridad registrados durante el fin de semana en distintas regiones del país, particularmente por la quema de vehículos que transportaban pollos vivos y huevos».

Según Fenavi, esa situación «afecta la operación de la cadena avícola y genera riesgos para el abastecimiento de alimentos», por lo que pidió a las autoridades que garanticen condiciones de seguridad en las vías y que «se proteja la movilidad de los sectores productivos».EFE

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