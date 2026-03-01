Explosiones en Kabul en medio de enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán

El gobierno talibán de Afganistán afirmó el domingo que repelió un ataque aéreo de Pakistán contra Kabul, la capital, donde periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones.

Varios meses de enfrentamientos fronterizos entre estos dos vecinos del sur de Asia derivaron el jueves en una escalada bélica, cuando Afganistán lanzó una ofensiva a lo largo de la frontera, que las fuerzas pakistaníes respondieron en tierra y desde el aire.

Pakistán declaró la «guerra abierta» a las autoridades talibanas, a las que acusa de dar cobijo a milicianos armados que suelen llevar ataques en su territorio. Kabul, por su parte, lo niega.

El domingo, un portavoz del Ministerio de Defensa afgano afirmó que «las defensas aéreas llevaron a cabo ataques contra aeronaves pakistaníes en Kabul».

Previamente, residentes y autoridades señalaron que había combates en la frontera entre tropas de ambos países y múltiples ataques aéreos, algunos de ellos contra la antigua base aérea estadounidense de Bagram, al norte de la capital.

«Fue muy potente. Había humo y fuego al norte de la base» durante ese «aterrador» ataque, realizado al amanecer, dijo uno residente en la zona.

El portavoz de la provincia, Fazl ul Rahim Maskin Yar, señaló por su parte que los aviones pakistaníes «intentaron bombardear» la base pero que no se registraron ni víctimas ni daños.

Por la noche del domingo, en el centro de Kabul se reforzó el dispositivo de seguridad, y aumentaron los puestos de control, constató un periodista de la AFP.

Antes del amanecer también se escucharon fuertes explosiones y disparos en la capital. El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, los atribuyó a fuego antiaéreo dirigido a aviones pakistaníes.

– «Frenar la guerra» –

La noche del sábado al domingo estuvo marcada por combates nocturnos en varios puntos del país, entre ellos el puesto fronterizo de Trohham, un punto de paso clave para los afganos que regresan de Pakistán.

En la ciudad de Jost, cerca de Pakistán, muchos residentes huyeron de sus casas a raíz de los combates.

«Pedimos a la comunidad internacional y a todo el mundo que presionen a Pakistán para frenar la guerra», dijo Javed, un desplazado de 46 años que no dio su apellido.

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos para llegar a una tregua, con la participación de Arabia Saudita y Catar entre otros, no tuvieron éxito.

Islamabad acusa a los talibanes de no actuar contra grupos armados que atentan en su territorio, pero las autoridades afganas lo niegan.

Muchos atentados cometidos en Pakistán han sido reivindicados por el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha incrementado su acción en ese país desde 2021, cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán.

Por su parte, las autoridades afganas indicaron que la ofensiva se lanzó el jueves porque los bombardeos pakistaníes, supuestamente dirigidos a milicianos, mataron a civiles.

Por primera vez, Pakistán centró esta semana sus ataques en instalaciones del gobierno afgano, mientras que antes dirigía sus operaciones a los grupos armados, dijeron varios analistas.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo que habían bombardeado 46 posiciones en Afganistán desde el inicio de la operación y que habían matado a 415 soldados afganos. Las autoridades pakistaníes reconocieron 12 bajas en sus tropas.

Sin embargo, desde Kabul aseguran haber matado 80 soldados pakistaníes y capturado 27 puestos militares. El gobierno afgano cifra en 13 las bajas entre sus tropas.

Los balances de ambos lados son difíciles de verificar independientemente.

La violencia de esta semana es la más grave entre ambos países desde octubre, cuando murieron 70 personas en total.

El año pasado se celebraron varias rondas de negociaciones entre Pakistán y Afganistán tras un alto el fuego negociado por Catar y Turquía, sin que se haya logrado un acuerdo duradero.

