Exposición en España muestra la etapa de fotógrafa Lee Miller como corresponsal de guerra

2 minutos

Barcelona, 16 ene (EFE).- La exposición ‘Lee Miller: Crónicas de Guerra’, rinde homenaje en la galería FotoNostrum de Barcelona (España) a la reconocida fotógrafa estadounidense, con más de un centenar de imágenes que muestran especialmente su etapa como corresponsal en la Segunda Guerra Mundial para la revista Vogue.

Acreditada como corresponsal del ejército estadounidense, Miller documentó con una perspectiva única momentos históricos como la liberación de París, los campos de concentración de Buchenwald y Dachau, las consecuencias del Día D y las ruinas de ciudades devastadas en toda Europa.

Sus imágenes, tanto crudas como conmovedoras, capturan la humanidad en medio del horror y han sido fundamentales para entender los horrores de la guerra y sus consecuencias.

El hijo de Miller, Anthony Penrose, explicó durante la inauguración de la muestra el papel fundamental que tuvo su madre al retratar escenas femeninas de la guerra, imágenes que «solo una mujer podría capturar».

De este modo, en muchas escenas fotografiadas por Miller aparecen mujeres en el frente, como enfermeras en escenas cotidianas, «sin disimulo», pues se sentían muy cómodas al ser fotografiadas por una mujer.

Miller comenzó su carrera como modelo de alta costura en los años 20, aunque su pasión por estar detrás de la cámara la llevó a trasladarse a París en 1929, donde colaboró con el artista surrealista Man Ray, estableciendo su propio estilo y descubriendo técnicas.

En 1944, se convirtió en corresponsal de guerra, siendo una de las pocas mujeres en documentar los frentes de batalla europeos.

Nunca contó a su familia su trabajo en la guerra y no fue hasta semanas después de su fallecimiento cuando la mujer de Penrose, Suzanna, encontró los miles de negativos en la buhardilla de su casa.

Fue entonces cuando empezaron a catalogar toda la obra de su madre y crearon ‘Lee Miller Archives’. «Fue algo que me cambió la vida», explicó Penrose: «Desde entonces he tratado de preservar el legado de mi madre y lo he llevado por todo el mundo». EFE

(foto) (vídeo)