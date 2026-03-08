Expresidente colombiano Pastrana niega tener vínculos con caso Epstein

El expresidente colombiano Andrés Pastrana negó el domingo tener cualquier vínculo con los crímenes sexuales de Jeffrey Epstein, luego de ser salpicado en documentos desclasificados de Estados Unidos que lo mencionan en viajes con el financiero neoyorquino.

En los archivos publicados por el Departamento de Justicia sobre los delitos de Epstein aparece mencionado en varias ocasiones el exmandatario colombiano, muy cercano a Washington durante su gobierno entre 1998 y 2002.

Su nombre figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación de confianza con él y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Pastrana, de 71 años, aseguró el domingo que «no hay absolutamente nada» ilegal en sus encuentros, que según los documentos habrían ocurrido en Cuba, Estados Unidos e Irlanda.

«El que nada debe, nada teme», dijo a la emisora Caracol Radio.

Los archivos no mencionan explícitamente si Pastrana visitó propiedades privadas de Epstein como su infame isla privada en el Caribe, donde supuestamente el financiero traficaba con mujeres y menores de edad para ponerlas a disposición de poderosos empresarios y figuras políticas.

«Nunca fui a la isla», añadió el exgobernante colombiano.

Pastrana asegura que sus encuentros con Epstein siempre tuvieron un carácter formal y que los señalamientos en su contra son motivados por intereses políticos.

El dirigente de derecha reconoció que medió para lograr un encuentro en 2003 entre Epstein y Fidel Castro en La Habana (Cuba), una reunión de la que existe registro fotográfico.

Pastrana fue el artífice del Plan Colombia, un multimillonario acuerdo con el exmandatario estadounidense Bill Clinton (1993 – 2001) para luchar contra el narcotráfico.

Clinton también está contra las cuerdas por sus presuntos nexos con este caso. El lunes pasado aseguró ante congresistas de Estados Unidos que no tenía conocimiento de los actos de Epstein.

Medios colombianos publicaron recientemente fotografías en las que Maxwell aparece utilizando un traje de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002.

La prensa asegura que la mujer piloteó un helicóptero Black Hawk y cita correos desclasificados en los que ella asegura que disparó desde el aire a un «grupo guerrillero» en la Amazonía.

Pastrana reconoció que Maxwell hizo un breve vuelo, pero desmintió que haya realizado ataques desde la aeronave.

Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio.

