Expresidente democristiano Frei apoya al ultraderechista Kast en segunda vuelta electoral

4 minutos

(Corrige nombre en primer párrafo. Bien: Eduardo Frei Ruiz Tagle y actualiza al final con reacción del líder del partido Democracia Cristiana)

Santiago de Chile, 25 nov (EFE).- El expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) apoyó este martes al candidato ultraderechista José Antonio Kast en la carrera hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile que enfrentará con la izquierdista Jeannette Jara el domingo 14 de diciembre.

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, indicó el exmandatario, histórico militante del Partido Demócrata Cristiano (DC).

Con el 23,9 % de los votos, el ultraderechista pasó a la segunda vuelta presidencial junto a la candidata de la coalición única de la centro-izquierda y la izquierda, que ganó por poco margen la primera vuelta con el 26,8 %.

De cara a la segunda vuelta, según las primeras encuestas, Kast parte como favorito y todo apunta a un escenario complejo para Jara y difícil de revertir, pues Kast junto a la derecha tradicional y a la ultraderecha más radical liderada por el diputado Johannes Kaiser, que quedó en cuarto lugar en los comicios, suman más del 50 % de los votos.

Frei, que evitó pedir el voto de forma explícita, recibió el lunes y bajo total reserva al presidenciable en su domicilio para hablar «de temas del país», en medio de una intensa búsqueda de apoyos tanto de Jara como de Kast en miras a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“Venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas», admitió el exmandatario, quien recalcó que este es un «momento crucial» en el que Chile «requiere unidad», por lo que es necesario «convocar a todos los sectores, con amplitud».

A diferencia de las dos campañas anteriores, cuando Kast puso en el centro su agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales y su defensa de la dictadura, esta vez optó por evitar cualquier polémica y centrarse solo en la seguridad, la migración y la economía, las principales preocupaciones ciudadanas.

La DC, formación de centro que actualmente está en la oposición, apostó en julio por Jara como candidata a la Presidencia en una decisión de la Junta Nacional de la organización que dividió a su militancia y provocó la dimisión de su presidente, Alberto Undurraga. Pocos días después, Frei criticó el apoyo a Jara y dijo sentir «profunda consternación» por «la renuncia» del partido «a sus valores solo con fines electorales».

La suma de la DC al bloque de Jara llevó a la izquierdista a liderar la coalición de centro-izquierda e izquierda más amplia desde el regreso a la democracia, que agrupa desde los democristianos hasta el Partido Comunista (PC), donde ella milita desde la adolescencia.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra el progresista Gabriel Boric, tampoco recibió el apoyo de la DC hace cuatro años, sin embargo, en aquella ocasión Frei se mantuvo en silencio y nunca explicitó públicamente un respaldo al entonces candidato progresista.

La reunión de Frei con Kast despertó críticas en su partido, cuyo presidente Francisco Huenchumilla, acusó al exmandatario de «lesionar la memoria histórica del presidente Frei Montalva, su padre, y la memoria histórica de la Democracia Cristiana, que siempre estuvo en contra de una política conservadora y persecutoria».

«Al parecer, anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha y, en este caso, con la ultraderecha. Contrariando además las decisiones de los organismos regulares del partido, donde nunca concurrió a defender su postura», agregó Huenchumilla. EFE

mfm/mmm/jrh