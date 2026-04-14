Exsecretario general de OTAN Robertson critica duramente la politica de defensa de R.Unido

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Londres, 14 abr (EFE).- El que fuera secretario general de la OTAN entre 1999 y 2003, el británico George Robertson, ha vertido duras críticas contra la política de defensa de su país, que asegura está contaminada por una «complacencia corrosiva» que pone el país «en peligro».

Robertson, laborista como el actual primer ministro Keir Starmer, pronunciará hoy una conferencia cuyo contenido ha sido filtrado a los medios y que no se queda en las medias tintas al criticar el poco interés del Gobierno en el sector de defensa: «Estamos poco preparados. Estamos mal cubiertos. Estamos bajo ataque. No estamos seguros… La seguridad nacional está en peligro».

Para Robertson, los motivos de este desinterés cabe achacarlos a los «expertos no militares en el Tesoro (que practican) el vandalismo», porque según él priman siempre los criterios de políticas sociales, a lo que replicó: «No podemos defender al país con un presupuesto siempre expansivo en políticas de bienestar».

Puso como ejemplo la actitud de la ministra de Economía, Rachel Reeves, quien «pronunció 40 palabras sobre defensa» en su discurso de una hora ante el parlamento para defender el presupuesto actual.

El exsecretario general fue más lejos y, en declaraciones al diario Financial Times, acusó directamente a Starmer: «No quiere hacer las inversiones que se necesitan», dijo el autor de un informe sobre la estrategia de defensa encargado por el propio Gobierno.

Este rotativo señala hoy que hay actualmente una brecha de financiación de 28.000 millones de libras (32.000 millones de euros) en los próximos cuatro años en los planes conocidos para el sector militar, y ello sin tomar en consideración las recomendaciones del informe de Robertson.

Robertson vinculará toda esta infrafinanciación con la actual tensión geopolítica en Oriente Medio, que ha sorprendido al país en medio de «una crisis en logística, ingeniería, ciberdefensa, munición, entrenamiento y recursos médicos».

Las críticas de Robertson, de inusual franqueza, resuenan en la misma dirección que las que el presidente estadounidense Donald Trump ha dirigido contra la pérdida de poderío militar británico en el mundo, al ridiculizar las capacidades militares del Reino Unido y decir que tiene «juguetes» en lugar de barcos de guerra. EFE

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