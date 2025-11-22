Extraditan a Estados Unidos a un dominicano acusado de fraude y lavado de activos

Santo Domingo, 22 nov (EFE).- Un dominicano fue extraditado este sábado a Estados Unidos, donde es acusado de fraude y lavado de activos.

Se trata de Miguel Angel Fortuna Solano, quien fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas, (AILA-JFPG), donde, custodiado por oficiales estadounidenses, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos, para responder a las acusaciones que pesan en su contra, informó en un comunicado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El dominicano es requerido por un tribunal del estado de Nueva Jersey, que le acusa de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y por correo postal, así como asociación delictuosa para lavado de activos, en violacion a varios artículos del Código de Estados Unidos”.

Fortuna Solano fue capturado en septiembre de este año la provincia de Dajabón, tras una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Su captura y entrega «se traduce en el fortalecimiento de la cooperación de la República Dominicana, con los países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos», concluyó el comunicado. EFE

mf