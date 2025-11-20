Extraditan a un dominicano a Puerto Rico por asesinato

Santo Domingo, 20 nov (EFE).- Un dominicano fue extraditado a Puerto Rico, donde es acusado de asesinato, agresión sexual y otros cargos, según informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Se trata de Juan Elias Zorrilla Pereyra, quien fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, (AILA-JFPG), donde abordó un vuelo comercial hacia la vecina isla, para ser presentado ante un Tribunal de Primera Instancia.

El dominicano está acusado de la muerte de Bienvenido Rodríguez Vázquez, quien al momento del crimen era el compañero sentimental de su expareja.

A través de un comunicado, la DNCD señaló que el hombre, de 40 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo, agresión sexual conyugal, destrucción de evidencias, abuso agravado, abuso mediante amenazas y porte y uso de arma blanca en violación a varios artículos de las leyes de Puerto Rico.

Zorrilla Pereyra fue arrestado en la provincia de El Seibo, tras una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.EFE

mf