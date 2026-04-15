Exxonmobil realizará perforación exploratoria de gas natural en zona marítima de Grecia

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Atenas, 15 abr (EFE). El gigante energético estadounidense ExxonMobil realizará en 2027, en cooperación con dos empresas de energía griegas y una sueca, una perforación exploratoria de yacimientos de gas natural en Grecia, la primera perforación en alta mar que se realizará en el país en cuatro décadas.

El consorcio de ExxonMobil y las empresas griegas HelleniQ Energy y Energean firmó este miércoles en Atenas un contrato con la escandinava Stena Drilling.

El ministro griego de Energía, Stavros Papastavrou, calificó la firma del contrato como un «momento histórico» para el país, ya que si se confirmaran los «fuertes indicios» de la presencia de gas natural, esto impulsará el crecimiento económico y el poder geopolítico de Grecia en la región.

La perforación, cuyo coste será de entre 60 y 70 millones de euros y alcanzará una profundidad de 4.622 metros, será realizada por Stena Drilling en febrero de 2027 en una zona económica exclusiva griega en el noreste del mar Jónico.

Según las primeras investigaciones, el potencial de gas natural estimado en la zona podría ser unos 270.000 millones de metros cúbicos, frente al consumo anual actual de Grecia que está entre 6.000 y 7.000 millones de metros cúbicos, señaló el director general de Energean, Mathiós Rigas.

«Si la perforación resulta exitosa, se necesitarán inversiones adicionales de 5.000 millones de euros para desarrollar el yacimiento, que estará conectado mediante una plataforma flotante tanto a Grecia como a Italia», añadió Rigas.

En ese caso, durante 20 años de funcionamiento el yacimiento otorgaría al Estado griego unos ingresos de 10.000 millones de euros, aunque el beneficio en términos de seguridad energética y la mejora de la posición geoestratégica del país será mucho mayor, señaló el directivo.

Además de impulsar importantes infraestructuras energéticas, como la puesta en marcha en 2024 de la planta regasificadora de gas natural licuado (GNL) en Alejandrópolis y la inauguración en 2022 del gasoducto IGB, que conecta Grecia con Bulgaria, el Gobierno griego se ha fijado el objetivo de producir y exportar su propio gas natural.

En febrero pasado el Gobierno firmó cuatro contratos que otorgan a un consorcio de la estadounidense Chevron y HelleniQ Energy la exploración y posible explotación de gas en dos grandes áreas del Mediterráneo oriental, al sur de la isla de Creta. EFE

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