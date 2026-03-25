Fabricante de revólveres Taurus retrocede un 76,9 % en ganancias en 2025 por aranceles

2 minutos

Río de Janeiro, 25 mar (EFE).- La brasileña Taurus, mayor fabricante de revólveres del mundo y una de las mayores productoras de pistolas, informó este martes que el año pasado obtuvo un beneficio neto de 17,7 millones de reales (3,37 millones de dólares), un retroceso del 76,9 % respecto a 2024.

La empresa señaló que las ganancias se vieron afectadas en 2025 principalmente por la imposición de tarifas de hasta 50 % para exportar a Estados Unidos, su mayor mercado externo, según el informe de resultados del último trimestre de 2025 divulgado al mercado.

En el cuarto trimestre de 2025 la fabricante de armas perdió 65,6 millones de reales (12,4 millones de dólares) frente a las ganancias por 40,5 millones de reales (7,7 millones de dólares) obtenidas en el mismo período del año inmediatamente anterior.

A pesar de que la medida encareció las exportaciones y redujo los ingresos en un 12,5 % en 2025, hasta los 1.463 millones de reales (278,6 millones de dólares), la compañía tuvo un Ebitda de 106 millones de reales (20 millones de dólares), lo que, según Taurus, demuestra la resiliencia de su modelo de negocios.

La fabricante brasileña apuntó que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en febrero pasado declaró ilegal los aranceles de la Administración de Donald Trump, «tiene un efecto financiero directo y sumamente relevante».

La compañía podrá reconocer créditos fiscales por los montos adicionales pagados durante 2025, con lo que Taurus calcula que le serán reintegrados unos 18 millones de dólares, lo que fortalecerá su posición financiera y ampliará su capacidad de inversión.

Según el balance de la empresa, Taurus produjo el año pasado 778.000 armas (532.000 en Brasil y 246.000 en EE.UU.), un número en un 15,6 % inferior al de 2024.

El número de armas vendidas en 2025 se redujo un 18,5 %, hasta 959.000 unidades. EFE

mat/gpv