Fallece a los 93 años Mariano Baptista Gumucio, destacado difusor de la cultura en Bolivia

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La Paz, 21 abr (EFE).- El literato, periodista e historiador Mariano Baptista Gumucio, considerado uno de los mayores investigadores y difusores de la cultura en Bolivia, falleció este martes a los 93 años, lo que fue lamentado desde distintos ámbitos por su aporte a las letras del país.

«Ha muerto Mariano Baptista Gumucio, uno de los grandes de la cultura boliviana», escribió en X el expresidente, periodista e historiador Carlos Mesa (2003-2005).

Mesa destacó que Baptista Gumucio, además de desempeñar varios cargos públicos, deja una «inmensa obra» que transitó por «la historia, personajes olvidados, crítica educativa, ensayo y «fue un inmenso río que nos bañó de amor por Bolivia».

Nacido en 1933 en el departamento central de Cochabamba, Baptista Gumucio estudió Derecho y también Literatura inglesa en el exterior, por lo que desde joven estuvo vinculado a temas académicos, historia y escritura.

En la función pública, se desempeñó como secretario presidencial en el primer Gobierno de Víctor Paz Estensoro (1952-1956) y fue varias veces ministro de Educación y Cultura, cargo desde el que organizó campañas de alfabetización masiva.

También fue embajador de Bolivia en Estados Unidos entre 1982 y 1985 y fue cónsul general en Chile, entre otras funciones.

Asimismo, estuvo ligado a los medios de comunicación y al periodismo, ya que fue gerente general de la estatal Empresa Nacional de Televisión Boliviana, hoy Bolivia TV; fue director del desaparecido diario Última Hora y, en sus últimos años, elaboró el programa ‘Identidad y Magia de Bolivia’, que se transmitió por televisión.

El historiador y documentalista Pablo Michel dijo a EFE que Baptista Gumucio «es el genio de la cultura, es el primer divulgador de la cultura boliviana» y recordó su polifacética figura y la resistencia que tuvo a ser encasillado en una sola actividad.

Michel indicó que Bolivia debiera recordar a Baptista Gumucio como «un gran investigador y, sobre todo, un gran divulgador» de la cultura boliviana, que llevó «una vida formidable» y de gran generosidad intelectual.

La partida de Baptista Gumucio también fue lamentada por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), una de las más longevas del país, que en 2011 le otorgó el ‘Premio Nacional de Periodismo’ y lo recordó como un «destacado hombre de la cultura boliviana».

«Lamentamos profundamente este difícil momento; acompañamos con solidaridad a su familia y rendimos un respetuoso homenaje al valioso legado literario que deja», escribió en sus redes sociales la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, Cinthya Yáñez.

En su legado literario, Baptista Gumucio deja libros sobre el intelectual boliviano Franz Tamayo, la publicación ‘Biografía del Palacio Quemado’, sobre el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz; ‘Historia gráfica de la Guerra del Chaco’, sobre la contienda entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), entre otros.

Una de sus últimas obras fue ‘Cartas para entender la Historia de Bolivia’, publicada en 2017, considerada uno de los trabajos más importantes del país y seleccionada en la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. EFE

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