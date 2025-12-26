Fallece a los 95 años la artista plástica dominicana Ada Balcácer

Santo Domingo, 25 dic (EFE).- La artista dominicana Ada Balcácer, considera un referente de las artes plásticas en el país, falleció este jueves a los 95 años de edad en Miami, Estados Unidos, informaron relacionados y colegas.

Nacida el 16 de junio de 1930 en Santo Domingo, Balcácer se consagró como una de las figuras más influyentes del arte dominicano.

Tras lamentar «profundamente» su deceso, el ministro de Cultura dominicano, Roberto Ángel Salcedo, la describió, en sus redes sociales, como una «destacada pintora y artista visual» y subrayó que su legado «reconocido dentro y fuera del país seguirá iluminando las artes visuales y la identidad cultural dominicana».

Mientras que el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) destacó, también las redes sociales, la «trayectoria amplia y llena de logros» de Balcácer «quien fue una creadora fundamental de las artes visuales dominicanas y más allá de nuestras fronteras».

Asimismo, el gremio agradeció a la pintora «sus aportes en defensa de los intereses de todos los artistas», especialmente los miembros del Codap.

La artista se formó en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, y en 1951 se trasladó a Estados Unidos, residiendo durante doce años en Nueva York, ciudad en la que amplió su formación en la Art Students League.

Durante su extensa trayectoria, Ada Balcácer recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y su declaración como Reserva Cultural de la Nación en 2017 por el Banco de Reservas, cuyo Centro Cultural destacó este jueves «su creatividad, sensibilidad y profunda vocación», que dejaron «una huella imborrable en nuestra identidad cultural y en cada espacio donde su arte sigue dialogando con su país».EFE

