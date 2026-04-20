Fallece el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

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Redacción internacional, 20 abr (EFE).- Luis Brandoni, uno de los más grandes actores argentino, conocido por éxitos como ‘La tregua’, ‘La odisea de los giles’ o ‘La Patagonia rebelde’, falleció este lunes a los 86 años tras haber sufrido hace unos días un accidente doméstico, informó Multiteatro, una promotora teatral del país.

«Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario», señaló Multiteatro en un mensaje en X.

Nacido en Buenos Aires en 1940, Brandoni comenzó su carrera como actor en televisión y participó después en grandes éxitos del cine argentino. Acababa de estrenar ‘Parque Lezama’, de Juan José Campanella, adaptación de la obra de teatro homónima, en Netflix. EFE

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