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Fallece el embajador dominicano en Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso

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Santo Domingo, 5 jun (EFE).- El embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso, falleció tras complicaciones de salud, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La muerte del diplomático se produjo la noche del jueves 4 de junio, de acuerdo con un comunicado del Mirex.

Sus honras fúnebres se realizarán este viernes en el cementerio Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta y su sepelio será a las 4:00 de la tarde del sábado en el mismo camposanto.

Polanco Reinoso ocupaba el cargo de embajador en Guatemala desde enero de 2025, precisó la información.EFE

mf

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