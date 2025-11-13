Fallece el prominente político Juan Ponce Enrile, artífice de la ley marcial en Filipinas

2 minutos

Bangkok, 13 nov (EFE).- Juan Ponce Enrile, una de las figuras más prominentes de la política filipina en los últimos 50 años y artífice de la ley marcial en el país, falleció este jueves a los 101 años a causa de una neumonía, comunicó la familia y recogieron medios locales.

Enrile, figura clave en la dictadura del expresidente filipino Ferdinand Marcos y en la posterior revolución popular que forzó la caída del régimen y el exilio de la familia en febrero de 1986, falleció «rodeado de su familia, en su casa», indicó su hija Katrina Ponce Enrile.

El veterano político fue ministro de Justicia (1968-1970) y de Defensa (1972-1986) durante la presidencia de Marcos, y desempeñó un papel destacado en la planificación y ejecución de la ley marcial, impuesta en 1972.

Tras erigirse como uno de los más firmes aliados de Marcos, posteriormente fue clave en su caída, cuando tomó la sede de Defensa junto al general Fidel Ramos para denunciar fraude en las elecciones de febrero de 1986, y posicionó a parte del Ejército a favor de la revolución popular que terminó derrocando al dictador.

Después de que los Marcos huyeran en helicóptero del palacio de Malacañang y se exiliaran en Hawái, Enrile, nacido en 1924, se mantuvo en el poder como ministro de Corazón Aquino, pero dimitió a los pocos meses por sus fuertes desavenencias con la mandataria.

Desde entonces, ocupó diversos cargos en el Congreso y el Senado, institución que presidió entre 2008 y 2013, y siguió siendo senador hasta su retirada en 2016.

En 2022, fue elegido por Marcos Jr. como asesor legal presidencial. EFE

