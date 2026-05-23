Fallece la alcaldesa de un municipio costero de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE).- La alcaldesa del municipio ecuatoriano de Puerto López, Verónica Lucas, quien militaba en la Revolución Ciudadana (RC), el principal partido de oposición del país andino liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), falleció este viernes tras complicaciones en su salud, informó la Alcaldía.

Lucas asumió en 2023 la postulación a la Alcaldía del municipio, ubicado en la provincia costera de Manabí – azotada en los últimos años por la violencia- después de que el candidato principal a esa dignidad, Ómar Menéndez, fuera asesinado a tiros un día antes de las elecciones locales.

«Su partida deja un profundo vacío en los corazones de los portolopenses. Fue una mujer comprometida con su pueblo, que afrontó con valentía el reto de liderar y servir a su amado cantón, dejando huellas imborrables de trabajo, entrega y dedicación», señaló la Alcaldía en un comunicado.

El municipio no ha dado detalles de las causas de la muerte de Lucas, pero durante el día otras autoridades locales y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) expresaron su solidaridad con su familia porque estaba atravesando «momentos críticos» y su estado de salud era «delicado».

Por su parte, RC dijo -en un comunicado- que Puerto López perdía a una «mujer comprometida con su gente y con el servicio público» y se solidarizó con su familia, amigos y compañeros de trabajo.

Mientras que la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, recordó la «valentía admirable» con la que Lucas asumió el cargo tras el crimen de Menéndez. «Esto nos golpea», mencionó.

Autoridades de otros municipios del país han lamentado el fallecimiento de la alcaldesa y enviado sus condolencias a los familiares. EFE

cbs/jrg