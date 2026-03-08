Fallece un piloto en un accidente de avioneta de fumigación en el norte de Honduras

Tegucigalpa, 8 mar (EFE).- Un piloto hondureño falleció este domingo tras accidentarse la aeronave de fumigación agrícola que pilotaba en el departamento de Cortés, en el norte de Honduras, informó la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).

El siniestro se produjo a las 10.19 hora local (16.19 GMT) en el sector de Cruz Valencia, municipio de La Lima, según un comunicado de la AHAC.

La autoridad aeronáutica identificó a la víctima como Manuel Alfredo Guerrero Maica, quien se encontraba solo a bordo del aparato en el momento del impacto.

Señaló que la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación se desplazó al lugar de los hechos para determinar las causas y circunstancias que provocaron la caída del aparato.

La aeronave involucrada con matrícula HR-ARC, modelo S2R-G6, mantenía vigente su Certificado de Aeronavegabilidad y póliza de seguro, y pertenece a la empresa Helicópteros del Norte S.R.L., que ostenta un permiso para realizar operaciones de fumigación agrícola, añadió el comunicado.

La AHAC adelantó que, conforme a la normativa nacional e internacional, se emitirá un informe preliminar en los próximos días para detallar los avances de las pesquisas.

El organismo expresó sus “más sinceras condolencias” a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del piloto fallecido. EFE

