Fallo a favor del primer ministro Browne por la polémica venta de yate ruso sancionado

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Castries, 31 mar (EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha fallado a favor del primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y de varias personas y entidades del país en un caso relacionado con la venta del yate Alfa Nero, que era propiedad del sancionado multimillonario ruso Andréi Guríev.

Los abogados de Browne afirmaron que la decisión representa «una importante victoria legal» para el primer ministro y otros altos cargos de Antigua, quienes han sostenido que la gestión y venta del yate se llevaron a cabo con transparencia, según publicó este martes el Gobierno en un comunicado.

La ciudadana rusa Yulia Guríeva-Motlokhov, hija del magnate sancionado, había reclamado la propiedad del Alfa Nero y cuestionado al Gobierno de Antigua y Barbuda por la venta de la embarcación hace dos años.

El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión del Tribunal de Distrito, rechazando la solicitud de Guríeva-Motlokhov de acceso a la información y anulando las citaciones que sus abogados habían emitido para obtener todos los estados financieros y transacciones de Browne desde 2019.

Como resultado del fallo, todos los documentos obtenidos por el equipo legal de Guríeva-Motlokhov en virtud de las citaciones deben ser destruidos y se debe presentar prueba de dicha destrucción.

Los abogados que representan al primer ministro de Antigua y Barbuda anunciaron que están explorando la posibilidad de recuperar parte de los costos legales incurridos durante el proceso de apelación.

Browne también ha presentado una demanda por difamación contra el abogado estadounidense Martin De Luca y su bufete, Boies Schiller Flexner, por declaraciones realizadas durante el proceso de divulgación de información.

El primer ministro solicita una indemnización por daños y perjuicios por un diez millones de dólares.

El megayate quedó abandonado en Antigua después de que el Departamento del Tesoro estadounidense impusiera sanciones a Guríev, empresario ruso fundador de una empresa de fertilizantes, a raíz de la invasión de Ucrania.

Los abogados de Guríeva-Motlokhov alegaron en marzo de 2025 ante un tribunal federal que la Administración de Browne no había publicado los documentos relacionados con la venta del yate por 40 millones de dólares.

También denunciaron que sus investigadores habían «descubierto informes de corrupción generalizada y actividades ilegales» dentro del Gobierno de Antigua y Barbuda «mucho más allá de la incautación y venta del Alfa Nero».

Ante esta situación, el Gobierno de Antigua y Barbuda informó de que los ingresos por la venta del yate se usaron para pagar deudas relacionadas con el mantenimiento, servicios y suministros de la embarcación, entre otros.

El megayate fue retirado de la lista de sanciones de EE.UU. en junio de 2023 para que Antigua pudiera liquidarlo y, en esas fechas, se anunció que había sido adquirido por Eric Schmidt, expresidente de Google. EFE

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