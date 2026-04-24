Familia del expresidente zambiano Lungu dice que Sudáfrica hizo una autopsia sin permiso

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Nairobi, 24 abr (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica supuestamente practicaron una autopsia al expresidente de Zambia Edgar Lungu (2015-2021) sin consentimiento, denunció la familia del exmandatario, fallecido el 5 de junio de 2025 a los 68 años en un hospital sudafricano.

«Llegamos aquí y descubrimos que, a pesar de saber que existía una orden judicial para la entrega inmediata, el cuerpo había sido sometido a una autopsia», afirmó el portavoz de la familia, Makebi Zulu, según publicaron este viernes medios locales.

Además, informó sobre «algunas dificultades» para la entrega del cuerpo del expresidente zambiano, cuyos restos mortales aún no han sido enterrados por una disputa entre la familia y el Gobierno de Zambia sobre la forma en que debe celebrarse el funeral.

«Habíamos recibido una orden judicial que exigía la entrega inmediata y la devolución del cadáver, y ellos (los Gobiernos de Zambia y Sudáfrica) deberían justificar por qué no se les debe acusar de desacato», añadió Zulu.

Aunque la familia alegó con documentos oficiales que Lungu falleció de cáncer de garganta, la Policía investiga la causa de muerte después de que un supuesto familiar notificase un posible envenenamiento.

«En este caso, ningún familiar ha reportado un posible envenenamiento. La autopsia se realizó hoy a las 8.30 y finalizó a las 14.00. Hemos estado aquí todo este tiempo; recogeremos el cuerpo y lo trasladaremos a la morgue designada”. No hubo consentimiento de la familia, ningún miembro de la familia estaba al tanto», incidió Zulu.

Mientras la familia de Lungu sostiene que el mandatario instruyó que el actual presidente, Hakainde Hichilema, no debía acercarse a su cuerpo, el Gobierno zambiano ordenó repatriar los restos para celebrar un funeral de Estado encabezado por el propio Hichilema, lo que contravendría los deseos del fallecido.

El 8 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Gauteng ordenó la entrega del cuerpo de Lungu a Zambia para ofrecerle un funeral y un entierro de Estado en el cementerio presidencial de Embassy Park en la capital zambiana, Lusaka.

Después de ese fallo, ambas partes se han visto inmersas en una batalla legal hasta que, el miércoles por la noche, un tribunal de Sudáfrica frenó el retorno del cuerpo.

El expresidente murió el pasado 5 de junio a los 68 años en un hospital sudafricano y estaba previsto que fuera enterrado en la Catedral de Cristo Rey en Hillbrow, en Johannesburgo, en un acto que desafiaba la orden de Hichilema de repatriar los restos.

Lungu presidió Zambia entre enero de 2015 y agosto de 2021, cuando perdió las elecciones frente a Hichilema. EFE

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