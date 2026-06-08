Familiares de presos políticos protestan frente a embajada de EEUU en Caracas

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Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron el lunes la mediación de Estados Unidos para la liberación de sus seres queridos, en un campamento instalado frente a la embajada estadounidense en Caracas.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero, impulsó en febrero una ley de amnistía, pero según la oenegé Foro Penal aún hay más de 400 presos políticos en el país.

Los familiares se apostaron frente la embajada estadounidense por considerar que Venezuela está bajo la tutela de Washington.

«No nos iremos de aquí hasta que» el encargado de negocios John Barrett haga esa mediación con el gobierno «y nos entreguen a nuestros familiares», declaró a periodistas Francis Quiñones, de 52 años y madre de un implicado en la llamada operación Gedeón, una incursión marítima en 2020 que, según el gobierno de la época, buscaba derrocar a Maduro.

Una veintena de personas levantaron una carpa a unos 50 metros de la legación diplomática estadounidense y colocaron carteles con los nombres de las cárceles donde están recluidos sus familiares.

Mayra Morales, hermana de otro detenido por la operación Gedeón, expresó su confianza en el apoyo de Estados Unidos. Las autoridades venezolanas «nos han mentido tanto, bueno, ahora esperemos respuesta», señaló.

El jefe de seguridad de la embajada les informó que transmitió sus demandas a sus superiores.

«Nos pidió que nos llenáramos de paciencia» porque la respuesta podría llegar «en horas» o «en una o dos semanas», dijo Gabriela Álvarez, de la ONG Comité para la Libertad de los Presos Políticos.

Durante la última noche, cuando empezaron los familiares empezaron a reunirse frente a la embajada, agentes de seguridad venezolanos «hostigaron a vecinos nada más por habernos ayudado» bajándonos café y cobijas, se quejó Álvarez.

Las autoridades venezolanas trasladaron a otras prisiones a los detenidos que permanecían recluidos en la cárcel El Helicoide en Caracas, conocida por haber sido centro de tortura durante el mandato de Maduro (2013-2025), especialmente de los presos políticos.

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