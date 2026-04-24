Farías Laguna, exmilitar mexicano, pedirá asilo político en Argentina tras su detención

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La defensa legal del exmilitar mexicano Fernando Farías Laguna, capturado en Buenos Aires el 23 de abril por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal, informó este viernes a medios mexicanos que el ahora detenido quiere permanecer en Argentina “mediante un asilo político”, luego de que México haya solicitado su extradición.

El abogado Epigmenio Mendieta explicó que esta solicitud se debe a que existe un “señalamiento anticipado” de culpabilidad en México pese a que no “haya pruebas” concluyentes.

Y contó que a pesar de Farías Laguna fue quien denunció esta red de huachicol “directamente a su superior jerárquico, que era Rafael Ojeda”, exsecretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de quien el Gobierno mexicano ha rechazado nexos con el llamado ‘huachicol fiscal’.

“Por haber denunciado por hechos, lo incriminan en la red, pero además lo señalan como líder”, argumentó Mendieta al afirmar que el acusado presentó un pasaporte que “no corresponde a su nacionalidad”, un “delito que tendrá que enfrentar” en Argentina, pues fue donde se introdujo el documento falso que lo identificaba supuestamente como guatemalteco.

La defensa pone en duda que el imputado tuviera la capacidad de operar un entramado de estas dimensiones y señala que la Fiscalía General de la República (FGR) de México al seguir esta línea de investigación podría estar encubriendo a personas con mayor capacidad operativa y en toma de decisiones.

“Ya están escogidos quienes son los culpables y ellos tienen que ser”, sentenció Mendieta refiriéndose a Farías Laguna y a su hermano Manuel Roberto, ambos sobrinos de Ojeda y a quienes representa legalmente.

Farías Laguna, de 47 años y excontralmirante de la Marina de México, fue detenido por la Policía en el barrio capitalino de Palermo, en un procedimiento realizado en la calle.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, el mexicano había ingresado a Argentina el pasado 1 de abril utilizando una identidad falsa -a nombre de un ciudadano guatemalteco- y se encontraba alojado en un apartamento de alquiler temporal en el barrio de Palermo.

Farías Laguna es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, dentro de una causa por «delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos».

De acuerdo a la investigación, Farías Laguna integraba desde 2023 una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno realiza gestiones con Argentina para lograr la deportación o, si es necesario, la extradición del exmilitar.

“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y (la Secretaría de) Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa. EFE

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