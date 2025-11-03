Farage dice que el Reino Unido ha malgastado las oportunidades económicas del Brexit

Londres, 3 nov (EFE).- El líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, acusó este lunes a los gobernantes británicos de haber «malgastado» las oportunidades que ofrecía el Brexit para desregular la economía y mejorar la competitividad del Reino Unido, al presentar su programa económico en Londres.

«El Brexit ha sido malgastado», afirmó Farage, quien denunció que el modo en que los reguladores nacionales tratan a las empresas es hoy en día «peor que en el momento del referéndum», que tuvo lugar el 23 de junio de 2016.

El exlíder del Partido del Brexit, que fue clave en la campaña para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, sostuvo que «la oportunidad de desregular sensatamente y de ser más competitivos a nivel global ha sido desperdiciada».

Farage, que aspira a ganar las elecciones generales previstas en 2029, aseguró que un Gobierno bajo su dirección sería «el más proempresa y proemprendedor en tiempos modernos» y criticó que el actual Ejecutivo laborista está «dirigido por abogados de derechos humanos y no por empresarios», mientras que él trabajó en el sector financiero.

El antiguo operador de metales advirtió además de que se está produciendo una «fuga de riqueza» de este país debido a la política fiscal del Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, y avisó de que «si los ricos se marchan y dejan de pagar impuestos, los pobres tendrán que desembolsar más».

El líder de Reform UK, que lidera las encuestas de intención de voto, se desmarcó de sus promesas previas de una reducción de impuestos por valor de 90.000 millones de libras (más de 100.000 millones de euros) y reconoció que «en el estado actual de la deuda y las finanzas públicas, no es realista hacer recortes sustanciales».

«Estamos siendo maduros y sensatos», afirmó, para señalar que una eventual Administración suya empezaría con rebajas «relativamente modestas», como la anulación del reciente impuesto de sucesiones sobre explotaciones agrícolas.

En materia de gasto público, anunció «un recorte sustancial» del presupuesto destinado a prestaciones sociales, si bien dijo que Reform eliminaría el polémico límite de las ayudas familiares más allá del segundo hijo, pero solo en el caso de «parejas donde ambos padres trabajen».

El dirigente populista volvió a cargar contra la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años -que quiere revertir- y argumentó que el aparente crecimiento del producto interior bruto (PIB) solo se sostenía por la migración, la cual, en su opinión, «en realidad ha hecho al británico medio más pobre».

Farage, que también criticó la gestión de los sucesivos gobiernos conservadores entre 2010 y 2024, calificó de «locura» las actuales políticas laboristas para anular las emisiones netas y avisó de que su partido cancelaría los contratos con las compañías de energías renovables si llega al poder. EFE

