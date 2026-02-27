FAS y Firpo libran duelo directo por el liderato de la Liga salvadoreña

2 minutos

San Salvador, 27 feb (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo disputarán este fin de semana en la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de El Salvador un duelo directo por el liderato, mientras que el Águila aspira a alcanzarlos.

El FAS es líder con 21 puntos y será local ante los Pamperos del Firpo, que son los vigentes campeones y dueños del segundo puesto con 20 enteros.

El Águila, tercero con 18 puntos, intentará sorprender y acercarse a los líderes en su duelo con el Cacahuatique, que es octavo con 12 unidades.

El Inter FA, equipo benjamín que ha dado la sorpresa en este torneo, es cuarto con 17 puntos y se medirá de visita a los Cucheros del Municipal Limeño, séptimo con 12 enteros.

El subcampeón Alianza es quinto con 16 enteros y en esta jornada tendrá como rival al Zacatecoluca, dueño del sótano 2 puntos y principal candidato al descenso.

En su lucha por escalar posiciones, el Isidro Metapán debe visitar al Fuerte San Francisco. Estos clubes se ubican en la sexta y décima posición con 13 y 5 puntos, respectivamente.

El Platense, noveno con 6 enteros, medirá fuerzas con el Hércules, undécimo con 5 unidades.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos ubicados en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

– Programación de fecha 10:

28/02: Municipal Limeño-Inter FA, Zacatecoluca-Alianza, FAS-Firpo.

1/03: Fuerte San Francisco-Isidro Metapán, Hércules-Platense y Águila-Cacahuatique. EFE

