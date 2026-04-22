FBI asegura que «rescató» en Cuba a menor estadounidense que fue llevado por su progenitor

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Washington, 22 abr (EFE).- El FBI informó que «rescató» a un menor estadounidense en Cuba que supuestamente fue trasladado por una de sus madres, una mujer transgénero, y su pareja, a la isla en un caso que investigan como un «secuestro parental».

De acuerdo con documentos judiciales, el FBI considera que el menor, de 10 años, había sido secuestrado y trasladado a la isla con la aparente intención de someterlo a «una cirugía de transición de género».

Según The New York Times, el FBI envió un avión para recoger al menor en Cuba y para trasladarlo a EE.UU., donde se lo entregó a su otra madre.

«Los aficionados a la aviación fueron los primeros en dar la voz de alarma: un avión del Departamento de Justicia estadounidense realizaba un extraño trayecto directo de Virginia a Cuba el lunes, lo que instantáneamente impulsó rumores en internet sobre su misión», publicó el diario.

El avión aterrizó en Cuba el lunes para recoger al menor, según indicó un funcionario estadounidense al New York Times bajo condición de anonimato.

Las autoridades detuvieron ese mismo día, con ayuda de las sus pares cubanos, a la una mujer transgénero y a su pareja.

De acuerdo con una declaración jurada presentada por una agente especial del FBI, el supuesto plan llevó a la pareja a inventar un falso viaje de acampada a Canadá, a donde se desplazaron, cargando con 10.000 dólares en efectivo, para volar hasta México y continuar desde ahí hasta Cuba.

Abogados y expertos en casos de secuestro parental, citados por el medio, afirmaron que resulta sumamente inusual que el FBI enviara un gran avión gubernamental fuera del país para un asunto de esta naturaleza.

Las operaciones de cambio de sexo son posibles en Cuba, pero se realizan sólo si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos ser mayor de edad y superar un proceso de evaluación prolongado. En los ejercicios de los que hay datos disponibles se han llevado a cabo apenas un puñado de intervenciones de este tipo al año.

El envío del avión se produce unas semanas después del primer aterrizaje de una aeronave del Gobierno estadounidense en territorio cubano desde 2016. El 10 de abril arribó a la isla una delegación de alto nivel del Departamento de Estado para reunirse con funcionarios cubanos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se mantienen tensas a raíz de la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, tras la cual Washington ha intensificado la presión sobre la isla, bloqueando la entrada de crudo, exigiendo reformas políticas y económicas a su gobierno. EFE

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