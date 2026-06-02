Fede Valverde lucirá en Uruguay el dorsal 8 con el que juega en el Real Madrid

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Montevideo, 2 jun (EFE).- El uruguayo Federico Valverde lucirá en el Mundial el dorsal 8, el mismo que utiliza desde el comienzo de la temporada 2024-2025 en el Real Madrid.

El 5 de septiembre de 2017, el centrocampista se estrenó con su selección en la victoria por 1-2 ante Paraguay en un encuentro enmarcado en las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo disputada en Rusia en 2018.

Valverde utilizó la camiseta número 4 y a los 75 minutos de juego encaminó la victoria uruguaya anotando un golazo.

Tras ese partido utilizó el mismo dorsal en los encuentros frente a Venezuela y Bolivia, en los que Uruguay selló su boleto hacia el Mundial.

También en un amistoso ante Austria, disputado previo al certamen más importante a nivel de selecciones, en el que el futbolista de Real Madrid no participó por decisión del entonces seleccionador, Óscar Washington Tabárez.

Tras el Mundial, Uruguay disputó un amistoso ante México en el que Valverde volvió al equipo. Fue suplente y a los 82 minutos saltó al campo con la camiseta número 7. En otros tres amistosos de ese año visitó el dorsal 5.

El 25 de marzo de 2019, la Celeste goleó por 4-0 a Tailandia en un nuevo encuentro de caracter amistoso y ese día Fede Valverde utilizó por primera vez la camiseta 15.

Con ese número jugó los siguientes 64 partidos en los que defendió a Uruguay, que lo llevaron a sumar 73 juegos con la selección, en los que consiguió 33 victorias, 25 empates y 15 derrotas.

Mientras tanto, después de jugar cedido por un año en el Deportivo de La Coruña, Valverde se sumó a la plantilla principal del Real Madrid antes del comienzo de la temporada 2018-2019.

Tras la salida del lateral Theo Hernández, el uruguayo se adueñó del número 15 y lo utilizó hasta el final de la temporada 2023-2024.

Durante ese tiempo ganó en dos oportunidades la Liga de Campeones de la UEFA, también en dos ocasiones el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, mientras que en una alzó la Copa Intercontinental y varios títulos locales.

Para la temporada 2024-2025, Valverde cambió su número y heredó el 8 del alemán Toni Kroos, el mismo que desde ahora utilizará por primera vez en Uruguay y que lucirá en el Mundial.

Allí la Celeste se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H, que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentarse el 26 de junio a España en Guadalajara. EFE

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