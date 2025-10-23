Feid estrena en Medellín ‘Monstruo’, su nuevo single, ante centenares de fanáticos

2 minutos

Medellín (Colombia), 22 oct (EFE).- El reguetonero colombiano Feid presentó este miércoles en directo su nuevo single, ‘Monstruo’, junto al productor puertorriqueño Tainy, en un multitudinario evento gratuito celebrado frente al Palacio de la Cultura de Medellín, su ciudad natal.

Centenares de fanáticos se congregaron en la Plaza Botero, soportando la intensa lluvia y las largas filas, para acompañar al artista, que apareció con su característico color verde en los accesorios: cinturón, gorra y zapatos.

El evento sirvió como anticipo del lanzamiento oficial de ‘Monstruo’, el primer adelanto del próximo álbum de Tainy, quien ha sido productor de éxitos como ‘Callaíta’ o el último álbum de Bad Bunny, ‘Debí tirar más fotos’.

Durante una breve presentación, de apenas quince minutos, Salomón Villada, como realmente se llama Feid, interpretó algunos de sus temas más conocidos, como ‘Ferxxo 100’, que cantó a capela, y ‘A mí también’, colaboración con Tainy y Álvaro Díaz.

En el pequeño escenario, el artista agradeció el entusiasmo de sus seguidores y el respaldo de su ciudad.

«Es una ‘chimba’ (excelente) que eligieras Medellín para presentar esta canción», expresó Feid, emocionado, mientras en una gran lona se proyectaba el video del sencillo tras una cuenta regresiva que había mantenido la expectativa durante todo el día.

Feid, uno de los exponentes del género urbano con mayor proyección internacional, suele ofrecer a sus fanáticos encuentros urbanos gratuitos para presentar trabajos discográficos.

Los últimos tuvieron lugar en Bogotá, en agosto, con un formato de ‘coffee party’, y en abril de este año en Medellín, cuando presentó en vivo ‘Ferxxo Vol. 1.0’, un álbum que no había podido compartir con su público de manera presencial debido a que coincidió con la pandemia. EFE

pc/joc/rrt

(foto)