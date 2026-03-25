Feria internacional del libro de Costa Rica tendrá como invitado especial a Guatemala

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San José, 25 mar (EFE).- La Feria Internacional del Libro de Costa Rica se realizará del 22 al 30 de agosto y tendrá como invitado de honor a Guatemala, con el objetivo de estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, informaron este miércoles los organizadores.

La Cámara Costarricense del Libro anunció en conferencia de prensa que el evento ofrecerá una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, actividades para niños y jóvenes, encuentros con autores, así como espacios de formación y reflexión sobre la lectura, la escritura y el pensamiento contemporáneo.

«La feria contará con Guatemala como país invitado de honor, lo que permitirá estrechar los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, así como ofrecer al público costarricense una amplia muestra de la producción editorial, artística y académica guatemalteca», afirmó el presidente de la Cámara, Óscar Castillo.

Según los organizadores, la feria representa una vitrina fundamental para el sector editorial, librerías, autores independientes y empresas vinculadas a la cadena del libro, generando oportunidades comerciales y de proyección internacional.

La Cámara Costarricense del Libro indicó que en las próximas semanas se estarán revelando los nombres de los autores nacionales e internacionales invitados, así como una serie de actividades especiales, presentaciones y espacios temáticos que formarán parte de la programación oficial del evento. EFE

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