Fermín Aldeguer reaparecerá en el Gran Premio de Brasil tras su accidente en enero

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Redacción deportes, 14 mar (EFE).- Fermín Aldeguer, piloto del equipo BK8 Gresini Racing de MotoGP, reaparecerá para el Gran Premio de Brasil, que de disputará la semana que viene, del 20 al 22 de marzo, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna en Goiânia.

Así lo confirmó BK8 Gresini Racing este sábado en un comunicado, en el que informó de la mejoría del piloto murciano, afectado por una fractura de pierna hace sólo un par de meses, a la espera de que el examen médico oficial «lo declare apto antes del fin de semana».

Aldeguer, que sufrió una rotura de la diáfisis del fémur izquierdo en un accidente durante un entrenamiento en el Aspar Circuit de Valencia el pasado enero, ha estado apartado de la competición oficial de MotoGP durante toda la pretemporada y la primera ronda en Tailandia, cuyo ganador fue el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). EFE

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