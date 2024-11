Fernando Trueba quiere volver a la comedia: «El humor nos va a hacer mucha falta»

3 minutos

Ginebra, 23 nov (EFE).- Casi una década después de su anterior comedia, «La reina de España», el director español Fernando Trueba asegura en una entrevista con EFE que trabaja ya en el guión de una nueva película de ese género que tantos éxitos le dio, y que, opina, «va a hacer mucha falta en estos tiempos tan duros que estamos pasando».

«Una de las cosas que más me gusta es hacer reír a la gente, me siento muy a gusto y es mi manera normal de hablar. En realidad, sólo hablo en serio en las entrevistas», afirma el cineasta, que ha viajado a la ciudad suiza de Ginebra para participar en el Festival FILMAR de cine latinoamericano.

«Mi maestro Rafael Azcona siempre me decía: ‘no me fío de ese tipo, es serio», recuerda Trueba, quien calcula que ese proyecto podría cristalizar no antes de 2026, porque «ahora es muy lento lo de hacer películas».

Paralelamente, el director de «Ópera prima», «El sueño del mono loco», «Belle Époque» o «La niña de tus ojos» se encuentra preparando un documental dedicado a la guitarra flamenca y su influencia no sólo en la música española sino también en la de Brasil u otros lugares de Latinoamérica y el mundo.

Al festival FILMAR, siempre sensible con las películas sociales y de derechos humanos, Trueba ha sido invitado para asistir a la proyección de su película animada «Dispararon al pianista», un homenaje en forma de documental al músico brasileño Francisco Tenório Júnior, desaparecido en 1976 en la Argentina de la dictadura militar.

«Es una historia que implica temas históricos como las dictaduras, los golpes militares y el fascismo de aquellos años, y a la vez algo tan hermoso como es la música, el arte y la vida. Se entremezclan y colisionan como en un choque de trenes», valora.

Estrenada en 2023, la película animada que marca la segunda colaboración de Trueba con Javier Mariscal tras Chico y Rita en 2010 todavía aspira a recibir el premio al mejor largometraje de animación en los galardones de la Academia de Cine Europeo que se entregan el próximo 7 de diciembre en Lucerna (Suiza).

«Puede haber servido para que mucha gente se interese por Tenório y por la música brasileña de aquella época, que no voy a decir que esté olvidada porque siempre está sonando en algún sitio, pero hay que revivirla pues hay generaciones que no saben nada de ella ni tampoco de lo que ocurrió en América Latina en esa época», afirma.

Preguntado sobre la salud del cine actual, Trueba se lamenta por el ritmo frenético de las carteleras, que impiden, por ejemplo, que una película pueda ser impulsada por la acogida del público con el llamado «boca a oreja».

«Eso ocurría antiguamente y era una cosa muy bonita, pero ahora no le dan tiempo a una película, a veces no le dan ni un cine para estrenarse», lamenta.

«Ahora todo es muy rápido porque de alguna forma se han dado cuenta de que no pueden permitir esa cosa tan democrática que era dejar que la gente decidiera, a veces equivocándose y otras acertando», asegura el cineasta madrileño. EFE

abc/amg

(vídeo)