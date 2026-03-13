Festival siberiano desafía el frío al reunir a promesas del cine

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Janti-Mansiisk, 13 mar (EFE).- El Festival de Debut Cinematográfico ‘Espíritu del Fuego’ arrancó este viernes en la ciudad siberiana de Janti-Mansiisk de la mano de su director, el reconocido realizador serbio Emir Kusturica, y con la participación de obras y creadores de España, Argentina, Colombia y Cuba.

«Siempre siento calidez cuando suena mi teléfono y veo que me llaman desde ‘Espíritu del Fuego’. Y me sorprendo, porque allí hace mucho frío. Pero a la vez, hay mucho calor en ese círculo cultural» creado en Siberia, afirmó el premiado cineasta serbio.

Seguidamente, Kusturica invitó al escenario al gobernador del distrito autónomo de Janti-Mansi, Ruslán Kujaruk, y ambos tomaron en las manos una claqueta con el nombre del certamen, que declararon abierto entre ovaciones del público.

La ceremonia de apertura comenzó horas antes, cuando cientos de participantes, periodistas, organizadores y público comenzaron a llegar a la sala de conciertos Yugra-Klassik, una de las principales sedes del evento.

Antorchas contra el frío

Debido al tradicional frío siberiano que todavía impera a mediados de marzo, los organizadores instalaron antorchas de butano para que los asistentes pudieran calentarse a lo largo del tramo de la alfombra roja.

Kusturica recordó que «muchos pueblos comenzaron por los cultos y llegaron a las culturas».

«Hoy muchos dicen que las culturas se encuentran en un estado de círculo vicioso, pero eso es imposible, porque la cultura, el arte, la creación, la ciencia, son las bases de la sociedad», dijo.

Este evento, fundado hace casi un cuarto de siglo por el cineasta ruso Serguéi Soloviov -conocido por filmes icónicos de la Perestroika como la trilogía de ‘Assa’-, y dirigido desde 2023 por Kusturica, sumó al jurado de la presente edición al escritor y crítico español Jaime Cristian Noguera Martín.

Noguera Martín, director del Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena (1998-2011) y creador del Festival de Cine Ruso de Marbella, ha destacado por sus críticas cinematográficas y guiones de filmes como ‘Miro Miró’ y el multipremiado cortometraje ‘1951’, entre otros.

Además, en el concurso principal del festival participan las españolas Eva Libertad y Nuria Muñoz, que presentan el cortometraje ‘Sorda’, y los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Soncini con el largometraje ‘La noche está marchándose ya’.

A su vez, la realizadora Eliana Niño presentará la coproducción colombiano-española ‘Semillas’ en el concurso internacional de cine para niños y jóvenes celebrado en el marco del festival, que incluirá una muestra de dibujos animados cubanos de realizadores como Ivette Ávila Martín, Henry de Armas e Ingrid Castellanos.

En el concurso principal, que se celebra en una ciudad situada a casi 2.000 kilómetros al este de Moscú y a menos de 600 del Círculo Polar Ártico, también compiten obras de Italia, Portugal, Serbia, China, Irán, la India, Sudáfrica y Rusia.

La familia, el telón de fondo

En la presente edición, ‘Espíritu del Fuego’ tiene como leitmotiv ‘Los niños en el cine’ y se centrará en la importancia de las obras dedicadas a la infancia y la familia, una prioridad marcada por las autoridades rusas en el marco de una amplia campaña dirigida a revertir la grave crisis demográfica que sufre Rusia.

Además de los concursos principales, que incluyen las categorías de ‘Debut de cortometraje’, ‘Filme en proceso’ y ‘Tu cine’, el festival celebrará sesiones de debate con creadores y especialistas y talleres de creación y producción cinematográfica.

‘Espíritu del Fuego’ premiará los mejores debuts internacionales con las estatuillas ‘Taiga de oro’, ‘Taiga de plata’ y ‘Taiga de bronce’ y una dotación de 1,6 millones de rublos (más de 20.000 dólares), además de premios otorgados por el público, el gigante gasístico ruso Gazprom -uno de los patrocinadores- y el Fondo Roscongress, entre otros.

El festival, que contará con un amplio programa cultural con diversas actividades y conciertos, incluyendo la presentación de Bravo, uno de los grupos de rock más populares de Rusia, reservó para su inauguración la proyección de ‘El hombre que vio al oso que vio al hombre’, reciente comedia del célebre actor francés Pierre Richard.EFE

mos/mgr

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