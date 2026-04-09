Filipinas presenta un nuevo mando de la guardia costera en el disputado mar de China Meridional

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La guardia costera de Filipinas presentó este jueves su primer centro de mando en las islas Spratly, un foco de conflicto en el disputado mar de China Meridional donde se han registrado numerosos enfrentamientos con navíos chinos.

El cuartel del nuevo distrito de los guardacostas cubrirá una zona de unos 68.000 kilómetros cuadrados.

Una periodista de la AFP que viajó al nuevo comando en la isla Pagasa observó varios buques de la guardia costera china que patrullaban en aguas cercanas.

Pekín reivindica la soberanía de casi la totalidad del mar de China Meridional, pese a un fallo internacional que descarta la legalidad de esa postura.

La base de Pagasa tendrá un barco estacionado permanentemente, más lanchas de respuesta y varios especialistas, dijo a periodistas Ronnie Gil, comandante de los guardacostas filipinos.

«El establecimiento del distrito de la guardia costera aquí también reforzará la psique, la mentalidad de cada miembro de la guardia costera de que (…) la defensa del grupo de islas Kalayaan es prioridad máxima», declaró Gavan, utilizando el nombre filipino de las islas Spratly.

Pagasa tiene unos 400 habitantes filipinos, en su mayoría pescadores y sus familias, a quienes China acusa de vivir allí ilegalmente.

La embajada china en Manila no respondió inicialmente a una solicitud de comentario de la AFP.

Filipinas anunció en marzo planes de cambiar el nombre de más de 100 sitios en las islas Spratly como una forma de reforzar su «soberanía» en el mar de China Meridional.

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